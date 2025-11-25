Chicago: el tiempo para hoy martes 25 de noviembre

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Por esta razón, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy martes 25 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de máxima y los 34 grados Fahrenheit (1ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 48ºF (9ºC) de máxima y 48ºF (9ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 55 durante la primera mitad de la jornada y del 58 a lo largo de la noche. Luego, se esperan cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 17.4 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer será a las 06:52 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:23 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago estará muy nublado con poca probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 39 grados Fahrenheit (4 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 28 (-2ºC). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 11% por la mañana, 10% por la tarde y 11% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que se recomienda estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima