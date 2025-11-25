Nueva York: el tiempo para hoy martes 25 de noviembre

¿Qué ropa usar para salir este martes en Nueva York? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las próximas horas marca unas temperaturas que oscilarán entre los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de máxima y los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a percibir rondará los 52ºF (11ºC) de máxima y 52ºF (11ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Sin duda, ésta puede ser tu próxima pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones es del 70% durante el día y del 87% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 46% en el transcurso del día y del 46% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 8.08 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:54 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:31 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se prevén cielos cubiertos con lloviznas generalizadas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 43 y los 63 grados Fahrenheit (6 y 17ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 84% por la mañana, 25% por la tarde y 84% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.