Nueva York: pronóstico del tiempo para este martes 16 de diciembre

¿Cómo deberías vestirte para salir por las calles de Nueva York este martes? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 34 grados Fahrenheit (1ºC) de máxima y los 27 grados Fahrenheit (-3ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 36ºF (2ºC) de máxima y 36ºF (2ºC) de mínima.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 4.35 mph durante la primera mitad del día y los 6.84 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 07:14 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:29 h. En total habrá 9 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 30 y los 45 grados Fahrenheit (-1 y 7ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 4% por la mañana, 8% por la tarde y 4% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y notables precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.