Tiroteo tras choque cerca del aeropuerto JFK de Nueva York: agente CBP con arma de servicio

Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que se encontraba de servicio disparó varias veces su arma esta mañana en una autopista que conduce al aeropuerto JFK, el principal terminal aéreo de Nueva York, tras afirmar que otro conductor lo había agredido a raíz de un accidente de tráfico menor, según informó la policía de la Autoridad Portuaria (PANYNJ).

No está claro si alguno de los disparos alcanzó al otro conductor, quien huyó del lugar tras el incidente, según el agente de CBP. El suceso, ocurrido cerca del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, sigue bajo investigación y no se han realizado arrestos. El agente que disparó resultó ileso, destacó ABC News.

El choque entre los dos vehículos ocurrió alrededor de las 4:50 a.m. del martes en los carriles en dirección sur de Van Wyck Expressway. La Autoridad Portuaria no especificó si el agente conducía un vehículo oficial y su nombre no ha sido revelado.

La investigación provocó retrasos en el tráfico en la zona durante la hora pico de la mañana, pero la situación se normalizó a medida que avanzaba la mañana. La autopista JFK Expressway está abierta y los conductores pueden utilizarla para acceder a las terminales, pero como siempre se recomienda a los pasajeros utilizar el AirTrain para llegar al aeropuerto JFK y consultar el estado de sus vuelos, especialmente dado el alto tráfico pre navideño.

Además de los accidentes, la violencia vial se ha vuelto frecuente en Nueva York y Nueva Jersey. En julio Philomena Mistretta fue sentenciada a siete años de prisión tras declararse culpable de atropellar deliberadamente a una mujer mayor con su minivan durante una discusión en un centro comercial en Long Island (NY). También ese mes Agustín Fuentes Sánchez (56), pasajero de un auto, fue acusado de agresión con agravantes y posesión ilegal de un arma como sospechoso de apuñalar con un destornillador a un peatón al discutir en Nueva Jersey. Además un conductor se dio a la fuga tras atropellar a tres mujeres en una acera luego de una aparente disputa ocurrida en El Bronx (NYC).