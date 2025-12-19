El tiempo de hoy en Chicago para este viernes 19 de diciembre

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Es por eso que aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 19 de diciembre.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 28 grados Fahrenheit (-2ºC) y una mínima de 25 grados Fahrenheit (-4ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 16ºF (-9ºC) de máxima y 16ºF (-9ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 3 durante el día y del 1 durante la noche. Además, Asimismo, habrá nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 17.4 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer dará comienzo a las 07:14 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:22 h. En total habrá 9 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago tendremos nubes y claros con poca probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 43 grados Fahrenheit (6 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 18 (-8ºC). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 17% por la mañana, 4% por la tarde y 17% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por el reto que supone acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día.