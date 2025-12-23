Crueldad navideña: robaron y dañaron cientos de juguetes para niños pobres en Nueva York

Cientos de juguetes destinados a ser regalos navideños para niños necesitados fueron robados en el condado de Suffolk de Nueva York.

Palés de juguetes valorados en $50,000 dólares que habían sido donados fueron saqueados durante el fin de semana en Huntington, Long Island. Los que no fueron robados resultaron dañados, reportó “Toys of Hope“, una organización sin fines de lucro que recolecta donaciones para niños sin hogar y necesitados en Nueva York.

Ahora solicitan ayuda para poder continuar con su importante labor, destacó ABC News. Los 600 juguetes estaban listos para ser distribuidos, cuando se percataron del crimen sucedido. “Parecía que todo había sido saqueado, vandalizado y destruido. Inmediatamente me di cuenta de que faltaban cientos de juguetes”, declaró Melissa Doktofsky, fundadora de la organización.

Los juguetes se basaban en listas de deseos personalizadas creadas por cada niño con su trabajador social. “No entregamos juguetes al azar. Hacemos que sea una experiencia muy personalizada. Y estos artículos eran regalos muy específicos que los niños esperaban recibir”, lamentó Doktofsky.

Aunque los ladrones robaron la esperanza, no pudieron robarle a Long Island su espíritu navideño. Desde entonces una constante afluencia de donantes ha intentado ayudar a reponer contra reloj el inventario robado o dañado. La organización sin fines de lucro también ha dicho que sólo quieren que les devuelvan los juguetes antes de Navidad y perdonarán sin hacer preguntas.

Según la policía de Suffolk, el sábado a las 8 p.m. se recibió una llamada informando del robo de juguetes en el almacén ubicado en 167 East 2nd St, Huntington. La organización afirma que la persona que robó los juguetes destruyó los paquetes precintados que los protegían.

En respuesta al robo de los juguetes, el municipio Huntington y Empire Toyota se asociaron con Huntington Tri-CYA para donar juguetes a familias necesitadas. Se recomienda a quienes se habían inscrito para recibir donaciones de “Toys of Hope” -y a cualquier otra persona que necesite juguetes esta Navidad– a llamar al 631 351-3253, acotó News 12.