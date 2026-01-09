Pronóstico del clima en Chicago para este viernes 9 de enero

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Y como somos conscientes, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 9 de enero.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para obtener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 48 grados Fahrenheit (9ºC) y una mínima de 34 grados Fahrenheit (1ºC) . La sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 43ºF (6ºC) de máxima y 43ºF (6ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 55 durante el día y del 25 durante la noche. Luego, se prevén más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 13.67 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer tendrá lugar a las 07:18 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:38 h. En total habrá 9 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén cielos cubiertos con lluvia. La temperatura máxima estimada será de 37 grados Fahrenheit (3ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 25 (-4 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 94% por la mañana, 94% por la tarde y 94% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima