Impulsan en Nueva York una ley para detener a los depredadores en plataformas de videojuegos

Legisladores estatales de Nueva York se unieron hace unos días a padres y defensores para exigir la aprobación del proyecto de Ley para Detener a los Depredadores en Línea, una legislación diseñada para proteger a los niños en plataformas de juegos y redes sociales como Roblox.

Esta plataforma en específico de videojuegos en línea y red social permite a los usuarios, en su mayoría niños y adolescentes, crear, jugar y compartir experiencias virtuales desarrolladas por otros usuarios, utilizando avatares personalizados y sistemas de chat en tiempo real.

“Es una realidad sombría del internet moderno: las plataformas en línea donde nuestros niños pasan tanto tiempo, no los están protegiendo de los depredadores. Desde juguetes hasta alimentos y autos, regulamos todo tipo de productos para mantener a los niños seguros. No hay razón para que plataformas como Roblox sean diferentes. Esta propuesta protege a los niños de adultos que buscan explotarlos y hace responsables a las grandes tecnológicas por la seguridad de sus productos”, destacó Andrew Gounardes, senador de Nueva York, uno de los patrocinantes de esta iniciativa.

Gounardes pondera que en los últimos años ha logrado importantes regulaciones de seguridad sobre algoritmos adictivos, recopilación de datos abusiva e inteligencia artificial avanzada.

“Con estas medidas de protección de sentido común, volvemos a enviar un mensaje claro: Nueva York siempre priorizará el bienestar de nuestros hijos por encima de las ganancias de las grandes empresas tecnológicas”, acotó el legislador.

La popularidad de Roblox, que trata de ser regulada por Nueva York, se debe a su carácter creativo y social, que ha generado serias preocupaciones en materia de seguridad, ya que facilita la interacción con desconocidos, incluye chats privados y compras dentro del juego.

“Roblox, donde más del 40% de los usuarios informan ser menores de 13 años, reportó más de 13,000 casos de explotación infantil en tan solo un año”, indicó la oficina de Gounardes en un comunicado.

La firma de investigación Hindenburg describió este sitio como un “infierno pedófilo con contenido para adultos”.

Este problema es generalizado en internet en donde más de 300 millones de niños en todo el mundo son víctimas de explotación y abuso sexual en línea.

¿Qué límites pone la ley?

La ley exigiría que las plataformas desactiven las funciones de chat abierto por defecto para los niños, de modo que los extraños no puedan enviarles mensajes privados.

También propone que los perfiles de los niños se configuren como privados, para que los extraños no puedan verlos sin una solicitud de amistad. Asimismo, impide que los niños reciban mensajes directos sin antes aceptar una solicitud de amistad, lo que requiere la aprobación de los padres para que los usuarios menores de 13 años.

Adicionalmente se establece que los padres aprueben las transacciones financieras relacionadas con la cuenta de un niño.

Una versión de la legislación se incluirá en el discurso 2026 sobre el Estado del Estado de la gobernadora Kathy Hochul.

Bajo escrutinio

En los últimos años ha aumentado el escrutinio sobre la protección que Roblox ofrece a los usuarios menores de edad. El pasado mes de agosto se presentó una demanda contra la plataforma de videojuegos por parte del estado de Luisiana.

La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, alegó que la plataforma está “plagada de contenido dañino y depredadores de menores porque prioriza el crecimiento de usuarios, los ingresos y las ganancias por encima de la seguridad infantil”, acusándola de carecer de protocolos de seguridad suficientes.

Murrill citó algunas experiencias creadas por los usuarios dentro del juego, como “Escape to Epstein Island”, “Diddy Party” y “Public Bathroom Simulator Vibe”, indicó la revista Forbes.

Las políticas de seguridad infantil de Roblox han sido objeto de críticas durante mucho tiempo, y una investigación de Bloomberg en 2024 reveló que la policía en Estados Unidos, había arrestado al menos a dos docenas de usuarios acusados ​​de explotar a menores desde 2018.

Entre los términos de uso que especifica esta plataforma en su página web se aclara que “la seguridad es una parte fundamental de todo lo que hacemos en Roblox. Esto comienza con nuestras sólidas Normas de la comunidad que describen cómo esperamos que nuestros usuarios se comporten y que aclaran lo que está y lo que no está permitido”.

Agregan que usan estas normas para moderar el contenido y responder a las denuncias de abuso de los usuarios.

Este artículo fue publicado originalmente en LatidoBeat, una coalición de organizaciones locales líderes de noticias en español, unidas para difundir la rica diversidad de las voces latinas a lo largo de Estados Unidos. Actualmente incluye a La Opinión (Los Ángeles), El Diario (New York), La Raza (Chicago), La Prensa de Houston, La Prensa de Orlando, El Comercio de Colorado y La Noticia (Charlotte). Lee más noticias en LatidoBeat.