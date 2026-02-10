Proclaman el 9 de febrero como el Día de Los Tigres del Norte en San Francisco

La ciudad de San Francisco declaró el 9 de febrero como el Día de Los Tigres del Norte, en honor a la influencia que la agrupación mexicana ha tenido en la comunidad hispana en Estados Unidos.

Las autoridades locales proclamaron este día como una forma de honrar a la agrupación cuyas canciones han sido inspiradas durante décadas por las historias de la comunidad latina y migrante en Estados Unidos.

Los Tigres del Norte agradecieron el reconocimiento y se sintieron honrados al recibirlo. “Hoy 9 de febrero, San Francisco proclama el Día de Los Tigres del Norte. Un honor que recibimos con el corazón lleno. Gracias a la ciudad y a nuestra gente por caminar siempre con nosotros. Seguimos cantando historias”.

El evento se llevó a cabo en el ayuntamiento de la Ciudad Dorada, y fue encabezado por el alcalde Daniel Lurie, quien le entregó a los integrantes de la agrupación este reconocimiento.

Los integrantes de Los Tigres del Norte son originarios de Sinaloa (México) y cruzaron la frontera en su adolescencia. Se asentaron en San José, California, y su música se convirtió en un altavoz de la historia, vivencias, necesidades e injusticias de la comunidad migrante en Estados Unidos con temas como “La jaula de oro”, “Contrabando y traición”, “Jefe de jefes” y “Somos más americanos”.

La agrupación ha ganado seis premios Grammy y 12 premios Grammy Latino. También cuentan con una amplia discografía con más de 80 álbumes y más de 750 temas. También han participado en más de 40 películas.

Recientemente sorprendió la aparición de Los Tigres del Norte en un episodio de la serie animada “Los Simpson” titulado “¡The Fall Guy-Yi-Yi!” estrenado el 28 de diciembre de 2025. Los integrantes de la banda se dieron voz a sí mismos para cantar la canción “El Corrido de Pedro y Homero”, original para este episodio.

En mayo de 2025 las autoridades de Nueva York nombraron una calle de la ciudad en honor a Los Tigres del Norte. Esta no es la primera vez que una calle estadounidense es bautizada con el nombre de la banda sinaloense, el barrio de La Villita, en Chicago, tiene una parte de una importante vía nombrada Los Tigres del Norte.

Casualmente otro latino recibió la misma distinción de Los Tigres del Norte en California. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el 8 de febrero como el ‘Día de Bad Bunny’, un reconocimiento que anunció antes del show de medio tiempo del puertorriqueño en el Super Bowl LX.

