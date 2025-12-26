Los Tigres del Norte llegan a Los Simpson con  “El corrido de Pedro y Homero”

La famosa caricatura ‘Los Simpson’ anunció una inesperada colaboración con la exitosa banda de música regional mexicana ‘Los Tigres del Norte’. De esta manera los corridos tumbados llegan a Springfield con una canción original titulada “El corrido de Pedro y Homero”.

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial de X de Los Simpson en la que se muestran dos ilustraciones de Los Tigres del Norte caracterizados al estilo de la serie. En la caracterización se muestra a los músicos en un escenario luciendo unos trajes claros, sombreros y sus respectivos instrumentos musicales. En la otra imagen aparece Homero Simpson, luciendo un sombrero típico mexicano, baila frente al escenario.

A legendary band. An original song. A very Simpson twist. 🎶 🇲🇽 @tigresdelnorte perform “El Corrido de Pedro y Homero” this Sunday on FOX. pic.twitter.com/XbPWMEBSus — The Simpsons (@TheSimpsons) December 26, 2025

Esta aparición especial de la exitosa banda sinaloense saldrá a la luz el domingo 28 de diciembre a través de FOX. “Una banda legendaria. Una canción original. Y un giro muy al estilo de Los Simpson. @tigresdelnorte interpretan ‘El corrido de Pedro y Homero’ este domingo por FOX”, dice la cuenta oficial.

Esta colaboración entre Los Tigres del Norte y Los Simpsons demuestra la consolidación del género del corrido. La música regional mexicana continúa cruzando fronteras, acentuando su característica globalizadora y apostando por la universalización del género.

Hace un par de años ‘Los Tigres del Norte’ formaron parte del exitoso videojuego con su canción ‘La Chona’.

Los Tigres del Norte han sido responsables en gran medida de la internacionalización del género regional mexicano durante sus 20 años de trayectoria y a menudo se han convertido en altavoz de la migración y las injusticias. Es por ello que decidieron explicar el impacto cultural de la agrupación en un documental que está disponible en Youtube y lleva por nombre Los Tigres del Mundo, El Norte Más Allá de la Frontera.

“No sólo es una colección de testimonios y recuerdos, sino una celebración del compromiso que Los Tigres del Norte han tenido con su comunidad”, destaca la sinopsis oficial.

