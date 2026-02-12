Defensores de inmigrantes dan pelea para que la Ciudad no sacrifique servicios por déficit fiscal

Justo un día después de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, compareciera en la Legislatura estatal para pedir a Albany que le eche la mano a la Gran Manzana con millonarios recursos, cuando se confirma un déficit fiscal de $7,000 millones de dólares, defensores de la comunidad inmigrante anunciaron el inicio de la pelea legislativa.

En medio de un evento en Manhattan, la organización New York Immigration Coalition (NYIC) presentó la agenda legislativa que moverá la batalla que desde ya anticipan tendrán con el alcalde y el Concejo Municipal para que el presupuesto de la Gran Manzana, que comenzará a discutirse en un par de días, no desampare a comunidades vulnerables.

Así lo advirtió el director de la NYIC, Murad Awawdeh, durante un panel al que asistieron más de cien personas y en el que dejaron claro que pese a la buena relación que han mantenido con el nuevo mandatario de la Ciudad de Nueva York, la pelea presupuestaria está por comenzar y ya tienen los guantes puestos.

Los asistentes al evento insistieron en la necesidad de que líderes, organizaciones y defensores de las comunidades inmigrante y trabajadora de la Gran Manzana se unan para exigir que se destinen recursos vitales a programas que garanticen la protección y la dignidad de los neoyorquinos. Durante la jornada, los asistentes coincidieron en que no están dispuestos a que el déficit fiscal que enfrenta la Ciudad sea motor para que se sacrifiquen recursos.

“Sabemos que el alcalde Mamdani es nuestro amigo y que apoya a nuestras comunidades, pero en asuntos de presupuesto, eso no es suficiente. No nos confiamos en nada y por eso tenemos que pelear como si no tuviéramos nada”, aseguró Awawdeh.

“Vamos pelear para promover nuestra agenda y lograr que nuestros esfuerzos den frutos, y con el déficit que hay es responsabilidad de la Ciudad que trabaje con el estado para buscar soluciones no para que nos sacrifiquen cuando sabemos que nuestras comunidades general a nivel local $81,000 millones y lo justo es compartir eso”, agregó el defensor de los inmigrantes, destacando que ante la ofensiva del gobierno federal, la Ciudad no puede quedarse atrás.

“Hemos sido testigos de cómo la administración Trump ha estado portándose peor contra nuestras comunidades en la Ciudad de Nueva York y en otras partes del Estado a todos los niveles. Y por eso estamos presentando la agenda legislativa anual por la que vamos a pelear y con la que esperamos trabajar con el Alcalde y el Concejo Municipal”, agregó el líder neoyorquino.

“Estamos listos para pelear y para asegurarnos de que el Alcalde y el Concejo hagan las inversiones vitales que se necesitan en servicios para que nuestras comunidades tengan la defensa que necesitan. Invertir en educación, en acceso a la salud, en buenos trabajos y en salud mental es lo más inteligente para hacer y para ayudar a nuestras comunidades a que puedan seguir aquí”.

Dentro de la lista de prioridades que la agenda de la NYIC busca que la Ciudad de Nueva York apruebe en el próximo presupuesto legislativo, cuya propuesta presentará el alcalde Mamdani en 17 de febrero, están poner fin al apoyo de detenciones deportaciones y encarcelamiento masivo por parte de agencias municipales.

“Aunque la Ciudad de Nueva York tiene políticas y leyes de Ciudad Santuario que da protecciones a nuestras comunidades la verdad es que en la realidad no se cumplen a cabalidad y necesitamos mayores protecciones para nuestra gente”, aseguró la concejal Alexa Avilés.

Dentro de las recomendaciones propuestas por la agenda de la NYIC se urge al gobierno municipal que apruebe $85 millones en servicios de asesoría legal y abogados de inmigración para que puedan defenderse de las políticas de la administración federal.

Asimismo que se desembolsen $3 millones adicionales para programas de respuesta rápida para apoyar a inmigrantes y $40 millones para la Iniciativa de Oportunidad al Inmigrante que serían estinados específicamente para atender a personas detenidas por ICE.

Otro de los clamores es que se destinen $65 millones a la creación del Fondo de Familia y seres queridos que daría ayuda a familiares de detenidos para movilizarse a los sitios donde han sido transferidos sus parientes, al igual que $15 millones para la Iniciativa de menores no acompañados que buscan alivios de asilo.

La educación de calidad es otro de los frentes d batalla que dará en las próximas semanas la organización defensora de inmigrantes, por lo que urgen que la Ciudad de Nueva York de luz verde a $8 millones para que se fomente en 50 escuelas públicas un programa que garantice que niños inmigrantes aprendan inglés, a través de especialistas e interventores académicos que conecten a las familias con los planteles.

El llamado a desembolsar $800 millones para mejorar unos 400 edificios escolares que presentan riesgos para los estudiantes y profesores, mayormente latinos y negros.

Por otro lado la NYCI exige que se dediquen $4 millones a para apoyar programas de artes visuales, música, cine, baile y teatro en 239 escuelas como una herramienta para ayudar a manejar situaciones de salud mental como la ansiedad y el mismo tiempo se desarrollen talentos en los niños.

En cuanto a vivienda, la agenda de la NYIC peleará para que se promueva un sistema de albergues más justo donde los residentes cuenten con mejores servicios sociales y planes de apoyo, al igual que un incremento al plan de vales de alquiler CityFHEPS y que se evalúe el plan y se examinen las fallas actuales.

Sobre salud, la batalla de la NYIC exigirá que se doble la inversión a $200 millones para que nadie se quede sin atención, que se cumpla 100% con el personal de salud mental en los refugios de la ciudad y que se inviertan $100 millones para asegurar el acceso de neoyorquinos de escasos recursos a alimentos saludables, quienes ya enfrentan problemas debido a recortes federales.

En la lista de exigencias también destacan que se destinen $4.5 millones para mejorar el acceso a atención médica, no solo en cuanto a cobertura se refiere sino también para educar a comunidades sobre los beneficios disponibles que ofrece la Ciudad para inmigrantes, principalmente con un acercamiento a recién llegados y solicitantes de asilo.

Y junto al llamado para que se aseguren recursos financieros que fortalezcan programas apoyo existentes y creen nuevas iniciativas, la agenda de la NYIC también insta al Concejo Municipal que se aprueben leyes que fortalezcan las políticas de Ciudad Santuario, se elimine la base de datos de pandillas del NYPD, que la actual comisionada Tisch defiende y que se prohíba el intercambio de información y datos entre ICE y la policía.

La lista de prioridades que la NYIC le pide a la administración municipal que cumple es que ponga fondos y herramientas para echar a andar el programa de cuidado infantil para todos con unos $54 millones, que se implemente la reforma de vendedores ambulantes, y que se desembolsen $50 millones para programas de alfabetización de adultos.

El pedido cierra con que se creen un banco público que maneje los más de $100,000 millones de presupuesto y se promueva un programa para que los inmigrantes conozcan todos sus derechos a través una iniciativa en la que se inviertan $15 millones.

Otras de las prioridades para este 2026 en materia presupuestaria tienen que ver con mejora en empleos de calidad y fortalecimiento del poder político y los derechos civiles de los neoyorquinos.

Datos