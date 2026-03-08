Estrategia de Warren Buffett te ayuda a saber cuánto efectivo deberías tener al jubilarte

Planificar las finanzas durante la jubilación implica encontrar un equilibrio entre seguridad y crecimiento del dinero. El inversionista Warren Buffett, conocido por su estrategia prudente al manejar grandes reservas de efectivo mientras invierte en el mercado, ha inspirado a muchos ahorradores a adoptar un enfoque similar para proteger su patrimonio.

La importancia de mantener reservas de efectivo

Durante años, cuando dirigía Berkshire Hathaway, Warren Buffett era conocido por mantener miles de millones de dólares en efectivo dentro de la compañía.

El legendario inversionista mantiene ese dinero disponible como una reserva estratégica: por un lado, sirve como protección si los mercados financieros caen, y por otro, le permite aprovechar oportunidades de inversión cuando aparecen.

Aunque los inversionistas comunes no manejan cantidades tan grandes de dinero, el principio detrás de esa estrategia puede aplicarse a la planificación de la jubilación.

El efectivo puede perder valor con el tiempo

Guardar dinero en efectivo puede parecer una decisión segura, pero tiene un riesgo que a menudo se pasa por alto: la inflación.

Por ejemplo, si una persona mantiene $100,000 en una cuenta bancaria durante 10 años sin invertirlos, el monto seguirá siendo $100,000 en términos nominales.

Sin embargo, ese dinero tendrá menos poder adquisitivo en el futuro debido al aumento de precios en bienes y servicios.

En la última década, gastos como alimentos y vivienda han aumentado considerablemente, reduciendo lo que puede comprarse con la misma cantidad de dinero.

Además, mantener todo el dinero en efectivo significa perder posibles oportunidades de inversión.

Si esos mismos $100,000 generaran un rendimiento anual promedio del 10%, podrían convertirse en aproximadamente $259,374 después de 10 años.

Muchos fondos indexados han logrado rendimientos similares con costos relativamente bajos.

No tener efectivo también puede ser un riesgo

Aunque tener demasiado dinero en efectivo puede limitar el crecimiento del patrimonio, el extremo contrario también puede ser peligroso.

Si una persona invierte todo su dinero en acciones u otros activos financieros, podría verse obligada a vender parte de esas inversiones para cubrir gastos cotidianos o emergencias, como facturas médicas inesperadas.

Esto puede convertirse en un problema si el mercado atraviesa una caída. Vender activos en ese momento puede significar aceptar pérdidas y reducir la posibilidad de beneficiarse cuando el mercado se recupere.

También existe lo que los expertos llaman el riesgo de secuencia de rendimientos, que ocurre cuando los mercados tienen malos resultados en los primeros años de la jubilación.

Si una persona se ve obligada a vender inversiones en ese periodo, recuperar el valor del portafolio puede resultar más difícil.

La regla sugerida por expertos para jubilados

Por esta razón, muchos especialistas en finanzas recomiendan que las personas que se preparan para jubilarse mantengan suficiente efectivo para cubrir entre uno y dos años de gastos de vida.

Tener este colchón financiero permite pagar los gastos cotidianos sin tener que vender inversiones durante periodos de volatilidad en el mercado.

Ese dinero puede mantenerse en cuentas de ahorro de alto rendimiento, certificados de depósito o bonos a corto plazo que generen intereses mientras permanecen relativamente accesibles.

Un equilibrio entre crecimiento y seguridad

La estrategia asociada con Warren Buffett combina inversión y liquidez, lo que permite aprovechar el crecimiento de activos como las acciones mientras se mantiene suficiente dinero disponible para cubrir necesidades inmediatas.

Para los jubilados, este enfoque puede proporcionar mayor estabilidad financiera, ya que permite que las inversiones tengan tiempo para recuperarse después de una caída del mercado, mientras el efectivo cubre los gastos diarios.

