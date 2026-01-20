El multimillonario Warren Buffett dice que pagar tus tarjetas es mejor que cualquier inversión

Antes de pensar en acciones, fondos o criptomonedas, Warren Buffett, uno de los inversionistas más famosos del mundo coinciden en un punto clave: si tienes deuda en tarjetas de crédito, pagarla debe ser tu prioridad absoluta.

La idea de invertir para hacer crecer el dinero suena atractiva, pero Warren Buffett advierte que hacerlo mientras se arrastra deuda cara es un error financiero.

El multimillonario ha sido claro al comparar rendimientos: cuando se le preguntó sobre pagar una tarjeta con 18% de interés, respondió que un rendimiento garantizado del 18% es mucho mejor que cualquier idea de inversión que yo tenga. De otro modo, no puedes avanzar en tu vida financiera.

La lógica es sencilla: pagar una deuda con intereses altos equivale a obtener un rendimiento inmediato y sin riesgo. No hay mercado volátil, ni comisiones ocultas, ni impuestos futuros sobre las ganancias.

Mark Cuban coincide: primero elimina las tarjetas

Mark Cuban, el empresario y dueño de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, respalda esta visión.

En una conversación con Dave Ramsey sobre cómo construir riqueza, fue tajante: “Si usas tus tarjetas de crédito, no quieres ser rico. La gente me pregunta: ‘¿Dónde es mejor invertir?’ El mejor lugar para invertir es pagar todas tus tarjetas de crédito y quemarlas”.

Cuban añadió que las tarjetas tienen un ‘rendimiento’ perfectamente claro: “Si pagas 15% o 20% de interés y reduces esa deuda, acabas de ganar 15% o 20%.”

Deuda vs. inversión: los números no mienten

Para dimensionar la diferencia, basta un ejemplo simple.

Si inviertes $1,000 en un fondo indexado del S&P 500, el rendimiento histórico promedio de los últimos 20 años ha sido de 9% a 11% anual, antes de inflación y sin considerar impuestos. Eso se traduce en $90 a $110 de ganancia en un año.

En cambio, usar esos $1,000 para pagar una tarjeta con 15% de interés significa ahorrar $150 de forma inmediata y garantizada.

Además, a diferencia de la inversión, ese ‘rendimiento’ no paga impuestos ni depende del comportamiento del mercado.

¿Aplica lo mismo para todas las deudas?

Buffett y Cuban se refieren específicamente a deudas de alto interés, como las tarjetas de crédito.

No todas las obligaciones financieras deben tratarse igual. Si una hipoteca cobra 6% o 7%, puede tener sentido seguir pagando la mensualidad y destinar el dinero extra a inversiones.

Pero cuando una tarjeta cobra 18% o más, el consenso es claro: primero elimina esa deuda.

La conclusión es contundente: antes de buscar rendimientos en la Bolsa de Valores, revisa el interés que te cobra tu banco. En muchos casos, pagar la tarjeta es la mejor inversión que puedes hacer.

