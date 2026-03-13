Clima de hoy en Chicago para este viernes 13 de marzo

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Por eso mismo, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 13 de marzo.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 45 grados Fahrenheit (7ºC) de máxima y los 34 grados Fahrenheit (1ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 6 durante la primera parte del día y del 5 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se esperan cielos despejados.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 27.34 mph de máxima en el día y los 12.43 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 07:06 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:55 h. En total habrá 12 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá cielos nubosos con poca probabilidad de precipitaciones. Se estima que la temperatura máxima sea de 41 grados Fahrenheit (5ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 36 (2 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 15% por la mañana, 84% por la tarde y 15% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es vital estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo impredecible, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima