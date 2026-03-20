Murió el actor Chuck Norris a los 86 años

Este viernes se confirmó la muerte del actor estadounidense Chuck Norris. Su familia compartió la noticia a través de la cuenta de Instagram del actor. “TMZ” había notificado sobre su hospitalización de emergencia horas antes.

“Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener la privacidad en torno a las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansa en paz”, escribió la familia del actor en el comunicado. El actor murió en Hawái a sus 86 años.

La familia les pide a todos privacidad mientras afrontan su pérdida, pero también apuntan: “Mientras nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la bendición de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaban mucho para él, y nuestra familia está realmente agradecida por ello. Para él, no solo eran fans, eran sus amigos”.

Norris será siempre recordado por ser un actor de acción de gran valor para Hollywood. En su carrera, destacan papeles en películas de artes marciales y acción. Lo más alto de su carrera lo vivió en los años 80. Además, en los 90 fue popular por dar vida a Cordell Walker en la serie de televisión de CBS “Walker, Texas Ranger”.

Su relación con las artes marciales no solo llegó por los papeles que interpretó en cine y televisión, pues antes de comenzar tuvo una carrera como artista marcial de élite. Fue seis veces consecutivas Campeón Mundial de Kárate Profesional en peso medio, entre los años 60 y 70.

Su debut como actor lo hizo en 1972, cuando Bruce Lee lo invitó a participar en “The Way of the Dragon”.