Oficial violó a recluso en oficina del capellán en cárcel donde están Maduro y Mangione: acusación en Nueva York

James Johnson, oficial correccional del Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, fue arrestado y acusado de abusar sexualmente de un recluso, incluyendo una ocasión en la oficina del capellán de esa prisión federal en Nueva York.

Según informaron las autoridades, Johnson presuntamente abusó sexualmente del recluso en múltiples ocasiones, conduciéndolo a áreas privadas de la cárcel federal donde el oficial lo obligó a practicarle sexo oral, reseñó Daily News.

El acusado de 36 años “se valió de su posición como oficial correccional para aprovecharse de un hombre al que se suponía debía proteger en su calidad de guardia de prisión, y utilizó su acceso para satisfacer sus propios deseos sexuales”, declaró el Fiscal Federal de los Estados Unidos, Joseph Nocella Jr.

El recluso sólo ha sido identificado como “John Doe”, para preservar su privacidad. Agentes federales recuperaron semen del uniforme de prisión de la víctima y, tras obtener una orden de registro, determinaron que el ADN coincidía con el del oficial, según indicaron las autoridades.

Agregaron que los abusos ocurrieron el año pasado y que Johnson ha negado las acusaciones. Además del abuso sexual, enfrenta cargos por haber hecho declaraciones falsas ante agentes federales del orden público.

“El presunto abuso sexual de un recluso por parte de un oficial correccional federal constituye una grave traición a la confianza pública y no será tolerado”, afirmó en un comunicado James Barnacle Jr., Director Adjunto a cargo de la oficina del FBI. “Los oficiales correccionales federales han prestado juramento para proteger a quienes están bajo su custodia, no para convertirlos en sus presas”.



La presunta conducta delictiva de Johnson sucedió en una instalación que ha albergado a muchos acusados ​​de gran notoriedad. En este momento allí se encuentran el ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, su esposa, Cilia Flores, el otrora prodigio de las criptomonedas Sam Bankman-Fried y Luigi Mangione; y en el pasado el capo de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ghislaine Maxwell -cómplice de Jeffrey Epstein-, el magnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs, el cantante R. Kelly y “Pharma Bro” Martin Shkreli, entre otros.

No quedó claro de inmediato si Johnson esperaría el juicio en la misma instalación. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En 2024 Edwin Cordero, recluso de 36 años, murió en una pelea en el Centro Metropolitano de Detención (MDC), donde estuvo esperando casi un mes para ser transferido fuera de esa cárcel federal plagada de problemas, denunció su abogado, Andrew Dalack. En 2022 Erasmo Humberto Lima Martínez, alias “Tun Tun”, miembro de la peligrosa pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), se quitó la vida en esa misma cárcel federal.

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