Ladrona mató a un hombre al invadir su casa: acusación en Nueva York

Dynasty Sanders, joven de 21 años oriunda de Carolina del Norte, fue acusada de homicidio por supuestamente haberle disparado en la cabeza a Stephen McCoy (52) durante un robo en su domicilio en Nueva York.

“Tras presuntamente irrumpir por la fuerza en el hogar de la víctima y dispararle en la cabeza, la acusada dejó a la víctima a su suerte, obligándolo a soportar innumerables cirugías y un dolor inimaginable antes de que, finalmente, perdiera la vida” más de un año después, declaró el Fiscal de Distrito del condado Suffolk, Raymond A. Tierney en un comunicado esta semana. “Mi oficina se asegurará de que esta acusada rinda cuentas por el sufrimiento que presuntamente causó”.

Según la investigación, en las primeras horas de la tarde del 20 de octubre de 2024 Sanders presuntamente irrumpió en la vivienda de la víctima en Holtsville, apuntó con un arma a la víctima y a su esposa y les exigió dinero. Durante un forcejeo, la víctima fue reducida y la sospechosa presuntamente le disparó en el rostro por no acatar sus exigencias.

Acto seguido, Sanders presuntamente apuntó el arma hacia la esposa de la víctima, pero ella logró salir corriendo hacia el exterior para ponerse a salvo. Luego presuntamente la pistolera huyó en su vehículo y condujo de regreso a Carolina del Norte.

La víctima fue trasladada de urgencia al Stony Brook University Hospital para recibir tratamiento por sus graves heridas, las cuales incluían un traumatismo craneoencefálico y una hemorragia masiva. El Escuadrón de Fugitivos del Departamento de Policía del condado Suffolk detuvo a Sanders en Carolina del Norte, tras lo cual fue extraditada de regreso a Nueva York.

El 22 de agosto de 2025 Sanders compareció por primera vez ante la jueza de la Corte Suprema Karen M. Wilutis para la lectura de cargos de una acusación formal por intento de homicidio, siendo enviada a prisión preventiva sin derecho a fianza.

Tras más de un año de múltiples cirugías y tratamientos, la víctima finalmente sucumbió a la herida de bala y falleció el 24 de enero de 2026. La autopsia concluyó que la causa official del deceso fueron las complicaciones derivadas de la herida de bala recibida en la cabeza.

El 7 de abril compareció ante el juez de la Corte Suprema Timothy P. Mazzei para la lectura de cargos de una acusación formal sustitutiva por homicidio, robo con allanamiento de morada, y uso y posesión criminal de un arma de fuego.