El tiempo de hoy en Nueva York para este viernes 12 de junio

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir este viernes en Nueva York? La predicción del clima para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme indica una temperatura máxima de 93 grados Fahrenheit (34ºC) y una mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC). Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 104ºF (40ºC) de máxima y 104ºF (40ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 55% durante el día y del 55% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 51% durante el día y del 54% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 8.08 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:24 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:28 h. En total, tendremos 15 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se esperan nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 90 grados Fahrenheit (22 y 32ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 6% por la tarde y 3% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.