MTA alerta por falla en OMNY: recomiendan no recargar tarjetas y usar pago con tarjeta bancaria o celular

Los usuarios del transporte público de la Ciudad de Nueva York enfrentan este martes un inconveniente con el sistema de pago OMNY. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) informó que, debido a un problema técnico, las tarjetas OMNY no pueden recargarse temporalmente y algunas transacciones de pago sin contacto podrían procesarse con retraso.

La agencia emitió la alerta desde las primeras horas de la mañana y recomendó a quienes viajen en metro, autobuses o trenes utilizar métodos de pago alternativos para evitar contratiempos durante sus desplazamientos.

De acuerdo con la MTA, las tarjetas OMNY no deben recargarse en las máquinas expendedoras, ni en los Centros de Atención al Cliente ni a través de internet mientras persista la falla técnica. El organismo no precisó qué originó el problema ni cuánto tiempo tardará en resolverse.

La MTA recomienda otras formas de pago

Mientras los técnicos trabajan para corregir la incidencia, la MTA pidió a los pasajeros utilizar un teléfono inteligente con billetera digital, una tarjeta de crédito o débito con tecnología de pago sin contacto, o bien una tarjeta OMNY que ya cuente con saldo suficiente.

La autoridad también advirtió que los usuarios podrían experimentar demoras en el procesamiento de los pagos realizados mediante la función de “tap and ride”. Aunque esto no significa necesariamente que el pago sea rechazado, sí podría ocasionar un procesamiento más lento de lo habitual.

El aviso apareció en el sitio web oficial de la MTA alrededor de las 9:25 a.m. (ET) de este martes, momento en el que la agencia confirmó la existencia de la incidencia. Hasta ahora, no se ha informado si la falla afecta a todos los usuarios del sistema o únicamente a determinados puntos de recarga.

¿Qué deben hacer los pasajeros?

Para quienes dependen del transporte público para ir al trabajo, la escuela o realizar otras actividades, la recomendación principal es no intentar añadir saldo a una tarjeta OMNY hasta nuevo aviso.

En cambio, la MTA aconseja pagar directamente con una tarjeta bancaria sin contacto o mediante un teléfono inteligente o reloj inteligente compatible con servicios como Apple Pay, Google Pay o Samsung Wallet. Los pasajeros que ya tengan una tarjeta OMNY con saldo disponible también pueden seguir utilizándola.

La agencia indicó que continuará ofreciendo actualizaciones conforme avance la solución del problema técnico. Mientras tanto, pidió paciencia a los viajeros que puedan experimentar retrasos en el procesamiento de sus pagos y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cuándo se restablecerá el servicio de recarga de OMNY con normalidad.

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