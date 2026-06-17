Empresa china y firma estadounidense se convierten en las nuevas dueñas de Pizza Hut

Pizza Hut tendrá nuevos propietarios tras un acuerdo valuado en $2,700 millones que dividirá el control de la histórica cadena de pizzas entre una firma de inversión de Estados Unidos y una compañía restaurantera de China.

La operación marca un nuevo capítulo para una marca que en los últimos años ha enfrentado una desaceleración en ventas frente a algunos de sus principales competidores.

Yum! Brands anunció este martes la venta de Pizza Hut en una transacción que separa los negocios de la cadena dentro y fuera de China continental.

Según informó la compañía, las operaciones internacionales de Pizza Hut, excluyendo China continental, serán adquiridas por la firma estadounidense LongRange Capital por $1,500 millones.

Por su parte, Pizza Hut China será comprada por Yum China Holdings en una operación valuada en $1,200 millones.

La suma de ambas transacciones alcanza los $2,700 millones.

El director ejecutivo de Yum! Brands, Chris Turner, aseguró que la cadena tendrá mejores oportunidades de crecimiento bajo sus nuevos dueños.

“Con LongRange y Yum China, Pizza Hut estará bien posicionada para el crecimiento futuro con propietarios que aportan una profunda experiencia en la industria restaurantera”, declaró Turner.

LongRange Capital fue fundada en 2019 por Bob Berlin, conocido por liderar anteriormente un proceso de recuperación financiera en la cadena de comida rápida Arby’s.

Berlin también se pronunció sobre la compra y afirmó que espera colaborar con la dirección de Pizza Hut y sus franquiciatarios para impulsar una nueva etapa de expansión.

“Esperamos trabajar con el equipo ejecutivo de Pizza Hut y sus franquiciatarios para impulsar su próxima fase de crecimiento”, señaló.

La decisión de vender la cadena llega después de varios años de resultados por debajo de las expectativas. De acuerdo con los reportes financieros más recientes de Yum! Brands, Pizza Hut ha mostrado un crecimiento más lento que otras marcas del grupo, como KFC y Taco Bell.

A principios de año, la empresa anunció el cierre de 250 establecimientos de Pizza Hut en Estados Unidos. Actualmente, la cadena opera más de 6,000 restaurantes en el país.

El analista minorista Neil Saunders, director general de GlobalData, considera que Pizza Hut se había convertido en el eslabón más débil dentro del portafolio de Yum! Brands.

“Pizza Hut ha sido durante mucho tiempo el eslabón débil del portafolio de Yum”, afirmó Saunders.

“A pesar de los esfuerzos por revitalizar la marca y cerrar ubicaciones con bajo rendimiento, se ha vuelto cada vez más evidente que devolver la división al crecimiento requerirá un nivel de inversión y paciencia que Yum simplemente no está dispuesto a asumir”, añadió.

El especialista agregó que la cadena ha perdido terreno frente a Domino’s, empresa que ha logrado superarla en áreas como pedidos, entregas a domicilio, innovación en el menú y estrategias de mercadotecnia.

Además, Pizza Hut también ha enfrentado una mayor competencia por parte de plataformas de entrega como DoorDash y Uber Eats, mientras los consumidores migran cada vez más hacia los pedidos en línea.

Yum! Brands comenzó a explorar alternativas para el futuro de Pizza Hut desde noviembre, después de observar una caída sostenida en las ventas.

Según la firma de consultoría Technomic, las ventas de Pizza Hut en Estados Unidos disminuyeron 8.2% durante el último año.

La cadena fue fundada en 1958 en Wichita, Kansas, por los hermanos Frank y Dan Carney. De acuerdo con Associated Press, eligieron el nombre Pizza Hut porque el letrero del local original solo tenía espacio para ocho letras.

PepsiCo adquirió la empresa en 1977, pero dos décadas después separó su división de restaurantes, dando origen a lo que actualmente es Yum! Brands.

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