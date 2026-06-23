ICE incluye a un exministro de Ecuador en traslados de migrantes por emergencia en Miami

El exministro ecuatoriano del Interior (2011-2016) José Serrano, acusado en Ecuador por el homicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, figura entre los migrantes trasladados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos desde el centro de detención Krome, debido a los incendios forestales en Miami.

ICE confirmó a EFE que transfirió a otros centros a los inmigrantes retenidos en Krome por un incendio llamado ‘Corrections’ que ha quemado 330 acres (133,5 hectáreas) cerca del sitio, según el Servicio Forestal de Florida (FFS, en inglés).

“Durante el fin de semana, por precaución, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) comenzó a evacuar el Centro de Procesamiento de Servicio Krome debido a incendios forestales que se registran en los alrededores del centro de detención”, indicó un vocero de ICE por correo electrónico.

El portavoz aseveró que “los detenidos han sido trasladados a otras instalaciones de ICE dentro y fuera del estado de Florida”, aunque no precisó la cantidad de migrantes ni sus identidades.

Dentro de los detenidos, según los registros públicos antes del incendio, estaba desde agosto pasado Serrano, quien fue ministro durante el gobierno izquierdista de Rafael Correa (2007-2017) en Ecuador.

Aunque algunos medios en Ecuador reportaron el lunes su liberación, la base de datos de ICE muestra que ahora está detenido en Centro Correccional de Adams County en Misisipi.

Una corte de inmigración falló en mayo que Serrano, requerido por la justicia de Ecuador, tendrá “protección bajo la Convención Contra la Tortura (CAT), por lo que no Estados Unidos no puede deportarlo por ahora, aunque él sigue luchando por un recurso judicial de hábeas corpus para que las autoridades migratorias lo liberen.

El exministro enfrenta en su país un proceso por ser considerado uno de los supuestos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Villavicencio en 2023 a la salida de un mitin.

Al igual que Serrano, en Krome estaba detenido también desde el año pasado Dimitri Vorbe, uno de los magnates más poderosos de Haití, a quien ICE también trasladó al Centro Correccional de Adams County en Misisipi.

La agencia migratoria no precisó cuánto tiempo permanecerán los detenidos fuera de Krome, pero aseveró que “los oficiales de ICE están capacitados para este tipo de situaciones y la evacuación se está llevando a cabo de manera ordenada sin incidentes que reportar”.

“ICE continuará trabajando con el Servicio Forestal de Florida para monitorear de cerca cualquier situación que pueda surgir”, concluyó.