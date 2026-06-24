Tragedia de madre dominicana: choque de jet ski en río Harlem de Nueva York deja bebé huérfano

Zielissa Vargas, inmigrante dominicana de 26 años, murió tras la colisión de dos motos de agua durante un paseo nocturno en el río Harlem de Nueva York, en el que hubo consumo de alcohol, según informaron la fiscalía y la familia de la víctima.

Vargas viajaba con un grupo de amigos en motos de agua cuando ocurrió el choque, justo al norte del puente Robert F. Kennedy alrededor de las 10 p. m. del sábado, indicaron los fiscales. La tragedia dejó huérfano al bebé de 1 año de Vargas.

“Era una persona buena y amable”, dijo entre lágrimas su madre al Daily News. “Dios mío, ya no está”. Según la Policía de Nueva York, Vargas iba como pasajera en una moto de agua conducida por un joven de 26 años que acababa de realizar un giro en U cuando la segunda moto de agua -manejada por Yeisson Reyes Rodríguez (27) y que llevaba a una mujer de 28 años- chocó violentamente contra ellos.

El impacto lanzó a las cuatro personas al agua, incluida Vargas, quien quedó inconsciente. “Era una mujer hermosa y carismática que irradiaba luz allá donde iba”, declaró su hermano Uziel Vargas, de 35 años. “Es muy duro. Muy duro”.

La patrulla fluvial acudió al lugar y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima, pero no lograron despertarla. Los servicios de emergencia la trasladaron de urgencia al Hospital Harlem, donde falleció.

Antes del accidente, la víctima y sus amigos habían estado bebiendo en Randall’s Island -donde se celebraba el festival de música Fish Fry- tras haber llegado allí en moto de agua alrededor de las 11 a.m. de esa mismo día, según los documentos judiciales. El grupo regresaba a Fort Lee, Nueva Jersey, cuando se produjo la colisión, señalaron los fiscales.

Una prueba de alcoholemia realizada menos de dos horas después del choque reveló que Reyes Rodríguez -quien manejaba la moto de agua que embistió a la de Vargas- tenía un nivel de alcohol en sangre de 0.141, muy por encima del límite legal de 0.08, informaron los fiscales.

Más tarde ese conductor declaró a los investigadores que había consumido tres bebidas alcohólicas en Randall’s Island y que chocó contra la otra moto de agua porque no veía bien debido a la oscuridad, según los documentos judiciales. Reyes Rodríguez fue arrestado el domingo y acusado de homicidio involuntario y homicidio vehicular. Se declaró “no culpable” durante la lectura de cargos en el Tribunal Penal de Manhattan.

Rodríguez no tiene antecedentes penales en Nueva York, pero cuenta con vínculos delictivos en Nueva Jersey, donde reside, concretamente en Passaic. Emigró a Estados Unidos desde República Dominicana.

Vargas, residente de El Bronx, también era nativa de ese país y trabajaba tanto como asistente de autobús para el Departamento de Educación (DOE) como con niños en una guardería, según relató su hermano. “Era una madre joven y llena de vida”, dijo Uziel. “Disfrutaba estar con sus amigos y su familia. Se fue demasiado pronto”.

La familia de la víctima no ha hablado con los amigos que acompañaban a Vargas cuando falleció. “Ninguno de los otros se ha acercado para ofrecer sus condolencias”, comentó el cuñado de la víctima, Joshua Núñez, de 28 años. “Sabemos que son sus amigos, pero nosotros no los conocemos”.

Tampoco “hemos podido verla”, dijo Uziel sobre su hermana el lunes. “No hemos tenido un cierre. Probablemente tendremos que esperar hasta el funeral”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas.

