Dos destinos en Nueva York para vivir el Mundial con sabor argentino y español

El Mundial de Fútbol también se vive alrededor de la mesa. En Nueva York, dos espacios gastronómicos invitan a disfrutar de cada jornada del torneo en un ambiente lleno de emoción, buena comida y espíritu futbolero.



Ya sea alentando a la selección de Argentina entre parrilladas y vinos mendocinos en Palermo SoHo, o celebrando los partidos de España con tapas, sangría y cerveza en Mercado Little Spain, ambos destinos prometen convertir cada encuentro en una auténtica fiesta.



Con pantallas gigantes y menús especiales, estos restaurantes son dos buenas opciones en la ciudad para seguir el camino de la Albiceleste y La Roja durante el Mundial 2026.

Palermo SoHo: sabor argentino y pasión mundialista

Con la emoción del Mundial de Fútbol como telón de fondo, Palermo Argentinian Bistro inauguró su nueva sede en el barrio de SoHo, en Manhattan, apostando por una experiencia que combina la auténtica cocina argentina con la pasión por el deporte más popular del planeta. Ubicado en el 55 de Grand Street, el restaurante abrió sus puertas para convertirse en un lugar ideal para que aficionados y vecinos disfruten de los partidos en un ambiente festivo.

Los seguidores del equipo albiceleste tienen un nuevo lugar para aupar a su equipo./Foto: Palermo Rest.

Durante toda la competencia, Palermo SoHo transmitirá los encuentros en varias pantallas y un proyector de gran formato instalado en el comedor principal, con especial protagonismo para los partidos de la selección argentina. La propuesta busca recrear el ambiente de los tradicionales bares porteños, donde el fútbol, la gastronomía y la convivencia son parte de una misma celebración.

El restaurante es la tercera ubicación en Manhattan del grupo fundado por Orhan Cakir, el chef ejecutivo Carlos Barroz y el director de vinos Jorge Albarracin. Inspirado en el emblemático barrio Palermo de Buenos Aires, el concepto gira en torno a las tradicionales parrilladas argentinas, carnes importadas de alta calidad, mariscos frescos y una cuidada selección de vinos, de los cuales cerca del 80 % provienen de Argentina.

El chef Barroz, oriundo de Córdoba, presenta un menú que incluye cortes como entraña, picanha, bife de chorizo, mollejas, chorizo y morcilla, además de una parrillada para compartir y un tomahawk madurado durante 60 días. La carta también incorpora empanadas artesanales, humita, branzino, tartar de atún y postres clásicos como flan, panqueques y churros con dulce de leche.

El menú ofrece una variedad de especialidades entre parrilladas, empanadas y mariscos./Foto: Getalife Studio LLC

La apertura busca consolidar un espacio donde el sabor argentino y la emoción del Mundial se vivan en cada encuentro…esperando que la selección albiceleste se alce de nuevo con la copa.

Para reservar, visite: https://palermosohonyc.com.

Mercado Little Spain: el verano al ritmo del fútbol

El fútbol y la gastronomía española se unen en Mercado Little Spain con el lanzamiento de Summer Fútbol Club, una experiencia diseñada para recrear el ambiente de los bares y plazas de España durante los grandes encuentros futbolísticos. En colaboración con Rioja Wine y Estrella Galicia, el espacio ubicado en Hudson Yards invita a los aficionados a disfrutar de los partidos mientras degustan algunos de los sabores más representativos de la cocina española.

Inspirado en la pasión con la que se vive el fútbol en España, Summer Fútbol Club convierte a Mercado Little Spain en un punto de encuentro para seguir los encuentros más importantes del verano en un ambiente festivo, acompañado de una cuidada selección de vinos, cervezas y propuestas gastronómicas pensadas especialmente para la ocasión.

El lugar se ha convertido en un centro de encuentros para los españoles de la ciudad./Little Spain

“Hemos puesto pantallas alrededor de todo el mercado, por lo que el fútbol está en cada punto del lugar”, nos cuenta Carlota Andrés, encargada de operaciones de Mercado Little Spain. “Tenemos muchas experiencias para disfrutar de los partidos, degustando las croquetas, una flauta de jamón ibérico, puedes ir al kisko de las paellas y comerte una deliciosa, o un pincho de tortilla”.

Como parte de la celebración, el mercado ofrecerá por tiempo limitado sangrías en formato pouch y maridajes especiales que resaltan la riqueza culinaria española. Entre las propuestas destacan la Tabla de Embutidos y Queso del restaurante La Barra, acompañada por un vino Brut Méthode Traditionnelle, así como las tradicionales Croquetas de Jamón de Txula Steak, servidas junto al vino Sierra Cantabria, una combinación que busca elevar la experiencia de cada partido.

Creado por el reconocido chef español José Andrés, Mercado Little Spain se ha consolidado como uno de los principales destinos gastronómicos de Nueva York para quienes desean descubrir la diversidad de la cocina española. Inspirado en los tradicionales mercados de España, el espacio reúne restaurantes de servicio completo, bares y puestos donde es posible disfrutar desde paellas y patatas bravas hasta ensaladas, xuxos y una de las hamburguesas tipo smash más populares de la ciudad.

La experiencia “Summer Fútbol Club” ofrece especiales de vinos de Rioja con tapas tradicionales./Little Spain

Con Summer Fútbol Club, Mercado Little Spain ofrece una propuesta que va más allá de ver un partido: invita a celebrar la cultura española a través de su gastronomía, sus vinos y el ambiente festivo que convierte cada encuentro en una experiencia para compartir.

“Nos hemos convertido en un hub de los españoles aquí en Nueva York para ver a la selección. La energía que se siente aquí es única”, asegura, sin dejar de apostar por el triunfo de La Roja.

Más información y reservas en: https://www.littlespain.com.