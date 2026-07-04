Paúl Pelosi se ve involucrado en un accidente de tránsito con fuga en California

Paúl Pelosi, esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi, estuvo implicado en un accidente de tránsito con fuga ocurrido en el norte de California, en el que un vehículo estacionado sufrió daños “graves”, de acuerdo con información divulgada por la Oficina del Sheriff del condado de Napa.

El incidente ocurrió el viernes en Yountville, una localidad ubicada en la región vinícola del estado, cuando Pelosi, de 86 años, conducía un descapotable marrón y chocó contra un automóvil estacionado legalmente al costado de la vía. Según el reporte oficial, el conductor se detuvo brevemente y luego abandonó el lugar, reseñó la agencia Associated Press.

Un testigo presenció la colisión y llamó al 911. Minutos después, agentes localizaron a Pelosi a unos 400 metros del sitio del accidente, con daños visibles en la parte frontal de su vehículo.

De acuerdo con el informe citado por AP, el hombre declaró a las autoridades que sabía que había impactado algo, aunque no estaba seguro de cuándo ocurrió el choque ni qué lo había provocado.

Las autoridades señalaron que no se detectó alcohol en su organismo y que no hubo personas heridas. El caso fue remitido al Departamento de Vehículos Motorizados para evaluar su aptitud para conducir, un procedimiento que, según la oficina del sheriff, es habitual en conductores de edad avanzada.

Dado que no hubo lesionados, los investigadores recomendaron que se presenten cargos menores por abandonar la escena de un accidente. Pelosi no fue detenido.

Este episodio se suma a antecedentes previos del esposo de la ex líder demócrata, quien en 2022 se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol en el condado de Napa, caso por el que recibió una condena de cárcel, libertad condicional y la obligación de cumplir con un programa de rehabilitación y el uso de un dispositivo de bloqueo de encendido.

Ese mismo año, Paul Pelosi también fue víctima de un violento ataque en su residencia de San Francisco, en el que fue golpeado con un martillo, un hecho que generó amplia atención nacional en Estados Unidos.

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