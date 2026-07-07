Agente de ICE mata a tiros a un inmigrante mexicano durante un operativo en Houston

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a tiros este martes a un inmigrante mexicano durante un intento de arresto en un control de tráfico en Houston, Texas, según informaron autoridades federales. El hombre fue identificado por la agencia como Lorenzo Salgado Araujo.

El ICE aseguró que el tiroteo ocurrió después de que Salgado Araujo presuntamente utilizara su vehículo contra los agentes durante el operativo migratorio. La agencia afirmó que el hombre se negó a seguir instrucciones y que el funcionario disparó en defensa propia.

“Según la información que estamos recibiendo, embistió un vehículo policial del ICE, se negó a obedecer múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente del ICE, lo que provocó que nuestro agente disparara su arma en defensa propia”, señaló la dependencia en un comunicado.

La agencia indicó que los servicios de emergencia fueron llamados inmediatamente y que Salgado Araujo murió debido a las heridas en un hospital cercano.

El caso ocurrió en Magnolia Park, un barrio histórico de Houston con una importante presencia de comunidades mexicano-americanas y latinas.

La investigación del caso quedó en manos de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, según informó ICE. Además, la oficina del FBI en Houston abrió una pesquisa separada por la “posible agresión a un agente federal de la ley”.

Cuestionan la versión de ICE

La representante federal Sylvia García, demócrata por Texas y representante del distrito donde ocurrió el tiroteo, pidió preservar todas las pruebas relacionadas con el caso.

“Todas las grabaciones y demás pruebas deben conservarse y revisarse como parte de una investigación completa e imparcial”, escribió García en redes sociales. También afirmó que la familia de Salgado Araujo, sus electores y la comunidad “merecen una explicación completa y transparente de lo sucedido”.

La versión presentada por ICE fue cuestionada por organizaciones de derechos civiles. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos informó que, según familiares del fallecido, Salgado Araujo se encontraba en proceso de regularizar su situación migratoria en Estados Unidos.

Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC, señaló que el hombre estaba recogiendo trabajadores en un vehículo de trabajo cuando ocurrió el control de tráfico. La organización pidió una investigación adicional por parte de la policía y fiscales locales, además de anunciar una recompensa de $5,000 dólares para quienes aporten información sobre el caso.

“No podemos confiar en el FBI”, afirmó Domingo García, expresidente de LULAC y exlegislador estatal de Texas, quien calificó al ICE como una “agencia fuera de control que requiere supervisión”.

César Espinoza, de la organización de defensa de inmigrantes FIEL, afirmó que el grupo había detectado un aumento de la actividad del ICE en el área de Houston en los últimos días. “Ya esperábamos que sucediera algo así”, dijo.

El tiroteo se convirtió en el primer incidente mortal con participación de agentes federales de inmigración desde las muertes de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis durante operativos migratorios en enero.