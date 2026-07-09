Pagar un auto nuevo cuesta $777 al mes: el récord que excluye a millones de compradores en EE.UU.

Comprar un auto nuevo en Estados Unidos nunca había sido tan caro como ahora. Durante el segundo trimestre de 2026, el pago mensual promedio por financiar un vehículo alcanzó un récord de $777, de acuerdo con datos de Edmunds. Esta cifra refleja una combinación de precios y tasas de interés elevados, así como plazos de crédito cada vez más largos.

Para muchas familias hispanas, el impacto es aún mayor. Siguiendo la recomendación de que el pago de un auto debe superar entre 10% y 15% del ingreso mensual, un hogar tendría que ganar alrededor de $90,000 al año para costear un crédito automotriz sin comprometer otros rubros prioritarios de su presupuesto, según los parámetros de Kelley Blue Book. Este rango mínimo está muy por encima del ingreso medio de muchos hogares latinos en Estados Unidos.

A esto se suman otros factores macroeconómicos como los aranceles del 25% impuestos por el presidente Donald Trump a los vehículos importados y la reducción de los enganches, que están elevando el costo final de un auto nuevo, dejando fuera del mercado a un número creciente de compradores.

El costo de un auto nuevo no para de subir

Según datos publicados por Edmunds, la plataforma de investigación automotriz más reconocida en el sector, el pago mensual promedio para un auto nuevo financiado llegó a $777 en el segundo trimestre de 2026, superando el récord de $773 registrado en el trimestre anterior.

El monto financiado promedio también rompió barreras: $44,156 por vehículo, frente a los $43,899 del primer trimestre y los $41,473 del mismo período en 2025. En solo 12 meses, el financiamiento requiere más de $2,600 por unidad.

Lo más alarmante: uno de cada cinco compradores de autos nuevos (el 20%) paga más de $1,000 al mes. Y ese porcentaje ha crecido sin pausa desde 2024.

El enganche se reduce, el plazo se dispara

Además, ante el alto costo de vida y la dificultad para ahorrar que experimentan muchas familias, los compradores están ajustando por los extremos, en un intento por hacer manejables los pagos mensuales.

El enganche promedio cayó un 10% en un año, hasta $5,815, según Edmunds. Tener menos dinero al contratar el financiamiento significa más deuda acumulada y más intereses pagados durante la vida del crédito.

Al mismo tiempo, un 24% de los compradores está optando por préstamos a 84 meses o más (siete años), lo que también implica un récord. Un préstamo de siete años sobre un auto valuado en $44,000 puede costar miles de dólares adicionales solo en intereses.

La tasa de interés promedio se mantiene en 6.7% anual, nivel cercano a máximos históricos, apenas una décima menos que el año pasado.

Los aranceles de Trump: gasolina al fuego

El entorno macroeconómico también está afectando directamente el precio del distribuidor.

El presidente Donald Trump impuso aranceles del 25% a todos los vehículos importados y sus autopartes a partir de abril de 2025. Analistas de Bank of America proyectan que esta determinación ha provocado un incremento de al menos $4,500 por vehículo; firmas como Goldman Sachs elevan esa cifra a entre $5,000 y $15,000 por unidad importada.

Cox Automotive, una de las empresas de datos más relevantes del sector, estimó que incluso los vehículos ensamblados en México o Canadá, amparados por el T-MEC, sufrirían aumentos de hasta $6,000 dólares por unidad.

“El impacto será enorme y muy perjudicial”, afirmó Sigrid de Vries, directora general de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles.

Para la comunidad hispana, que tradicionalmente opta por modelos como el Toyota Corolla, el Hyundai Elantra o camionetas de trabajo ensambladas fuera de EE.UU., el golpe puede ser doble: mayor precio de lista y menores opciones asequibles disponibles.

El perfil del comprador en crisis

Keith Barry, reportero de Consumer Reports, explicó que la distorsión del mercado se debe también a que: “Los fabricantes enfocaron su producción en vehículos de lujo, camionetas equipadas al máximo y SUV de alta gama, porque ahí generan más margen”, señaló.

El resultado es que los autos más accesibles prácticamente desaparecieron del mercado nuevo. Hoy prácticamente no existe algún modelo nuevo por debajo de los $20,000 en EE.UU.

Las cifras de endeudamiento en el país son igualmente reveladoras: al cierre de 2025, la deuda automotriz total de los estadounidenses llegó a $1.68 billones, un 37% más que en 2018. Alrededor de 86 millones de personas (el 28% de los consumidores) cargan actualmente con un préstamo o arrendamiento vehicular.

¿Qué pueden hacer los compradores hispanos ahora?

Frente a este escenario, varios expertos coinciden en estrategias concretas:

Preorganizar el financiamiento con una unión de crédito o banco antes de pisar el distribuidor. Esto aumenta la capacidad de negociación y suele ofrecer tasas más bajas

con una unión de crédito o banco antes de pisar el distribuidor. Esto aumenta la capacidad de negociación y suele ofrecer tasas más bajas Buscar el mayor enganche posible . Consumer Reports recomienda al menos un 15% del costo total, y aumentarlo lo más posible si la situación lo permite, para reducir intereses totales y el plazo a pagar

. Consumer Reports recomienda al menos un 15% del costo total, y aumentarlo lo más posible si la situación lo permite, para reducir intereses totales y el plazo a pagar Extender la vida del auto actual . Mantener el vehículo uno o dos años más puede ahorrar cientos de dólares al mes

. Mantener el vehículo uno o dos años más puede ahorrar cientos de dólares al mes Comparar opciones de arrendamiento. En un mercado de pagos altos, el leasing puede ofrecer mensualidades menores, aunque sin acumulación de valor

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el incremento en precios de los autos nuevos en EE.UU.

¿Cuánto es el pago mensual promedio por un auto nuevo en 2026?

Según Edmunds, el pago mensual promedio en el segundo trimestre de 2026 fue de $777, un récord histórico. En el primer trimestre fue de $773.

¿Qué ingreso anual necesito para pagar un auto nuevo sin comprometerme?

Kelley Blue Book recomienda que el pago mensual no supere el 10% del ingreso neto mensual. A $777 al mes, se requieren ingresos de más de $90,000 al año para no sobreendeudarse.

¿Los aranceles de Trump afectan el precio de los autos para los hispanos?

Sí, directamente. Modelos populares en la comunidad latina son parcialmente fabricados fuera de EE.UU. y podrían subir entre $5,000 y $15,000 por el efecto de los aranceles del 25%.

¿Es mala idea contratar un préstamo a 7 años para bajar el pago mensual?

Es una solución poco eficiente. Un préstamo a 84 meses genera miles de dólares adicionales en intereses y puede provocar que se deba más de lo que vale el auto, durante varios años.

¿Tiene sentido comprar un auto usado en este mercado?

Es una alternativa, pero también con presiones: el pago promedio de un auto usado supera los $537 al mes según Experian, y la escasez de vehículos de 3 a 6 años ha elevado su precio.

¿Hay algún alivio esperado para los precios de autos en 2026?

Edmunds indica que hay “señales tempranas de reequilibrio que están emergiendo”, especialmente en el mercado de usados. Sin embargo, la incertidumbre arancelaria y las tasas de interés elevadas mantendrán la presión sobre los compradores durante la mayor parte del año.

Conclusión

El mercado automotriz en 2026 ya no castiga solo a clientes con mal historial crediticio, también afecta a quienes ganan menos de $90,000 al año.

Para millones de familias hispanas que dependen de un vehículo para ir al trabajo, llevar a los hijos a la escuela o sostener un negocio propio, esta ecuación se convierte en una trampa: o aceptan pagos imposibles de sostener, o prescinden de la movilidad que los mantiene activos en la economía.

Si las tasas no bajan pronto y los aranceles se consolidan, la próxima generación de compradores hispanos podría llegar al concesionario sin opciones suficientes para contratar.

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