Fallece Mario Cepeda, “la voz de la bomba puertorriqueña”: “Dedicó su vida a nuestra cultura”

SAN JUAN- El músico y compositor Mario Cepeda Brenes, conocido como “la voz de la bomba puertorriqueña” y el padre de Mario y Rafael Cepeda, uno de los bailadores de bomba más famosos tras colaborar con Rauw Alejandro y Bad Bunny, falleció este jueves a los 73 años, según informaron sus familiares en las redes sociales.

“Con profundo pesar, la familia Cepeda y Febres informa el fallecimiento de nuestro amado padre, Mario Cepeda. Hoy su voz se eleva al cielo para seguir cantando bomba, mientras el sonido de sus maracas y el eco de su legado permanecerán vivos en cada barril, en cada canto y en el corazón de nuestro pueblo”, lamentó la familia.

Mario Cepeda, hijo de Rafael Cepeda y Caridad Brenes, nació en el seno de una de las familias más relevantes para el género musical de la bomba puertorriqueña, los Cepeda se encargaron de conservar y difundir el legado cultural de la bomba del área de San Mateo de Cangrejos.

Fue un destacado bombero, ya que además de resaltar como cantaor, desarrolló su talento musical como compositor, tocador, bailador e instructor de bomba.

“Dedicó su vida a nuestra cultura, dejando una huella imborrable en la bomba puertorriqueña y en todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo. Su legado vivirá por generaciones”, mencionaron sus seres queridos.

Asimismo, Mario Cepeda fue un artesano de instrumentos de bomba, se especializó en la confección de maracas y también fue un reconocido gallero en el deporte del pico y las espuelas.

“Agradecemos de todo corazón las oraciones, las muestras de cariño y el apoyo brindado a nuestra familia durante este difícil momento. Pedimos que continúen elevando una oración por su eterno descanso y por la fortaleza de todos los que hoy sentimos su partida”, concluyó la familia.

Su esposa y sus dos hijos indicaron que informarán próximamente de la fecha, hora y lugar del velorio y del sepelio, para que todos aquellos que deseen acompañarles para brindar su último adiós.

Toda la comunidad de la bomba está de luto por la pérdida de Mario Cepeda y las redes sociales se llenaron de mensajes de pésame y apoyo a sus familiares y amigos.

“Hasta siempre maestro. Vuela alto leyenda”, comentó en sus redes sociales Amauro M. Febres, líder de la agrupación “Labombava”.

Del mismo modo, la escuela Rafael Cepeda lamentó el fallecimiento de Mario, hermano de Modesto Cepeda, fundador del centro educativo.

“Nos unimos al dolor de toda la familia Cepeda en este momento tan difícil y elevamos nuestras oraciones para que encuentren fortaleza, paz y consuelo ante esta irreparable pérdida. Su legado, su voz y el amor por nuestra cultura permanecerán vivos en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerle”, subrayó la institución educativa.

Rafael Cepeda, hijo del fenecido Mario, es un distinguido bailador de bomba que ha bailado con grandes artistas puertorriqueños y en su trayectoria sobresale su participación en la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico y actuó en los Latin Grammy con Rauw Alejandro.

El género musical de la bomba, surgió entre los esclavos africanos de Puerto Rico, es un sincretismo entre la cultura española, africana y taína, y tiene un auge de adeptos después de que artistas como Rauw Alejandro y Bad Bunny incluyeran algunos de sus ritmos en sus últimas producciones como en “Besito en la frente” o en “Alambre de Púa”, respectivamente.

La bomba está compuesta por los pasos básicos que toca el tambor buleador o seguidor, junto con el sonido del instrumento cuá (golpeo de la madera del tambor con palos) y la maraca, y la improvisación del tambor primo que sigue los más de 21 ritmos, entre ellos sicá, holandé y yubá, que le marca el bailador.

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