Pareja es condenada por operar red de drogas desde una guardería en Dakota del Norte

Lo que comenzó como una investigación por las graves lesiones sufridas por un bebé terminó destapando una presunta red de narcotráfico que operaba desde una guardería domiciliaria en Fargo, Dakota del Norte. Como resultado del caso, Cara Aus y Joshua Aus fueron condenados tras declararse culpables de varios delitos relacionados con drogas y negligencia infantil.

La investigación se inició en abril de 2024, cuando un bebé de dos meses ingresó a un hospital con una fractura severa en un brazo. Los médicos concluyeron que la lesión no había sido accidental, lo que llevó a las autoridades a intervenir el centro de cuidado infantil y suspender de inmediato su licencia.

Con el paso de los meses, los investigadores ampliaron el alcance del caso. Revisaron expedientes, entrevistaron a antiguos usuarios de la guardería y detectaron un patrón de lesiones en otros menores que, según la Policía de Fargo, nunca fueron notificadas a las autoridades, pese a que la ley obligaba a hacerlo.

En paralelo, surgió otra línea de investigación cuando una persona que había vivido con la familia denunció que la vivienda también era utilizada para distribuir cocaína y otras drogas. El testigo aseguró que los estupefacientes eran pesados y preparados mientras había niños en el inmueble.

Los detectives comprobaron esas afirmaciones mediante allanamientos, evidencia digital y declaraciones de testigos.

“Las pruebas digitales, las entrevistas con testigos y las pruebas físicas confirmaron una importante actividad de distribución de drogas en un entorno donde había niños presentes”, señaló el Departamento de Policía de Fargo.

Versiones contradictorias

Durante los interrogatorios, Cara y Joshua Aus ofrecieron versiones contradictorias sobre las lesiones del bebé. El análisis forense de mensajes de texto, según las autoridades, también desmintió parte de sus explicaciones.

En el allanamiento de la vivienda, Cara Aus rechazó las acusaciones. “No sé qué piensan ustedes, adelante, miren, están completamente equivocados”, dijo a los agentes mientras ejecutaban la orden de registro, de acuerdo con documentos judiciales.

La causa sumó un nuevo elemento en 2025, cuando otro menor que había asistido a la guardería denunció haber sufrido castigos físicos por parte de la pareja, información que reforzó la investigación.

Cara Aus, de 43 años, se declaró culpable de conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla y de dos cargos por posesión de sustancias controladas. Recibió una condena de cinco años de prisión, de los que cumplirá 18 meses, mientras que el resto quedó suspendido, además de dos años de libertad condicional supervisada.

Joshua Aus, también de 43 años, admitió un cargo de negligencia infantil y dos delitos de posesión de drogas. El tribunal lo condenó a 360 días de cárcel, aunque solo deberá cumplir un día, seguido de 18 meses de libertad condicional supervisada.

Como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía, los cargos de negligencia infantil presentados contra Cara Aus fueron retirados.