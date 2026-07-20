Chicago: pronóstico del tiempo para este lunes 20 de julio

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Lo sabemos, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 20 de julio.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para disponer de la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 86 grados Fahrenheit (30ºC) de máxima y los 75 grados Fahrenheit (24ºC) de mínima. Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 90ºF (32ºC) de máxima y 90ºF (32ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 55 durante el día y del 98 durante la noche. Además, Asimismo, se prevén nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 10.56 mph de máxima en el día y los 12.43 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:33 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:21 h. En total, tendremos 15 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se prevén nubes y claros con probabilidad de alguna llovizna. La temperatura máxima estimada será de 84 grados Fahrenheit (29ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 64 (18 grados Celsius). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 25% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se recomienda estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, vas a poder disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima