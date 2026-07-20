El “Mayo” Zambada es condenado a cadena perpetua en corte de EE.UU. por narcotráfico

El narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua tras ser hallado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo por la Justicia estadounidense.

La audiencia se produjo a las 10:30 a.m., hora del este, encabezada por el juez de la Corte de Distrito Este en Nueva York, Brian Cogan, quien oficializó la pena acordada tras la admisión de culpabilidad del capo mexicano.

Asimismo, las autoridades estadounidenses confirmaron la intención de ejecutar un decomiso financiero que asciende a los $15,000 millones de dólares en activos vinculados a las redes del narcotráfico.

Declaraciones del “Mayo” Zambada durante la audiencia

En declaraciones recopiladas por el periodista de El Diario, Jesús García, Zambada admitió la gravedad de sus acciones al declarar que “lo que hice estuvo mal”, al tiempo que aclaró ante el tribunal que “no estoy aquí para pedir compasión”.

Entretanto, el capo mexicano aprovechó su intervención para hacer un llamado público, en el que afirmó que “la violencia debe acabar en México y en otros lados”.

“El Mayo” Zambada es sentenciado a cadena perpetua; EE.UU. quiere decomisar $15,000 millones

? El juez dejará a la Oficina de Prisiones decisión sobre atención médica de El Mayo, quien habló en corte y, entre otras cosas dijo:

"Lo que hice estuvo mal".

"No estoy aquí para pedir? — Jesús García ? (@JesusGar) July 20, 2026

Detalles de la atención médica que recibirá

El juez Cogan determinó que la gestión, el seguimiento y la toma de decisiones respecto a la atención médica que requiera el recluso quedarán bajo la estricta competencia de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos.

Se conoció además que Zambada no cooperará con los fiscales en otros casos de investigación criminal, descartando acusaciones contra líderes del narcotráfico o figuras políticas, informó La Opinión.

Historial delictivo presentado por la Fiscalía

De acuerdo con los informes de la Fiscalía estadounidense, Zambada fundó a finales de la década de 1980 el Cártel de Sinaloa junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. El reporte detalla que el sentenciado coordinaba el traslado de cargamentos ilícitos y dirigía a sicarios armados para ejecutar agresiones, torturas y homicidios.

La Fiscalía señala además que Zambada pagó millones de dólares en sobornos a cuerpos policiales, fuerzas del Ejército y funcionarios políticos de México para operar sin interferencias. Las autoridades judiciales concluyeron el expediente afirmando que “sería difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado y la escala de la corrupción, la violencia y otros daños que propagó por todo México, Estados Unidos y el mundo”.