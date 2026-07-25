Columna de Ismael Cala: Aprender a ganar, aprender a perder

El fútbol tiene una capacidad extraordinaria para unir a millones de personas. Durante poco más de noventa minutos desaparecen las diferencias, las edades, las profesiones y hasta las fronteras. Todos compartimos una misma emoción. Por eso, cuando un Mundial termina, el verdadero resultado no debería medirse solo por el marcador, sino también por la forma en que lo vivimos.

España merece una sincera enhorabuena por conquistar un nuevo título mundial. Más allá del trofeo, deja una lección de trabajo colectivo, disciplina y perseverancia. Todo campeonato es la recompensa visible de miles de horas invisibles de preparación, sacrificio y confianza en un propósito común.

Pero este triunfo también nos invita a reflexionar sobre algo que trasciende el deporte. Lamentablemente, cada gran evento deportivo nos recuerda que todavía existen quienes confunden la pasión con la agresión, tanto dentro como fuera de los estadios. Incidentes durante las celebraciones y comportamientos violentos vuelven a demostrar que aún tenemos una asignatura pendiente como sociedad.

Quizás el mayor desafío no sea enseñar a nuestros hijos a ganar, sino enseñarles a perder.

Porque ganar con humildad es una virtud. Pero perder con dignidad es una muestra de carácter. El deporte debería formar seres humanos capaces de reconocer el mérito del otro, de aceptar que unas veces se celebra y otras se aprende, de comprender que la derrota no disminuye el valor de quien la experimenta.

La vida funciona exactamente igual.

No siempre obtendremos el ascenso que esperábamos, el proyecto que soñábamos o el reconocimiento que creíamos merecer. Y, sin embargo, nuestra respuesta frente a esos momentos dice mucho más de nosotros que cualquier victoria.

El llamado “juego limpio” no debería quedarse en el reglamento de un torneo. Debería convertirse en una filosofía de vida. Respetar al adversario, rechazar toda forma de violencia, celebrar sin destruir y competir sin deshumanizar son principios que hacen mejor al deporte, pero también a nuestras familias, nuestras escuelas y nuestras comunidades.

Ojalá este Mundial no solo sea recordado por un campeón, sino por recordarnos que la grandeza nunca está únicamente en levantar una copa. Está en la forma en que tratamos a quienes están al otro lado del campo.

Porque cuando aprendemos a ganar sin soberbia y a perder sin resentimiento, todos terminamos ganando.

Dios es amor, hágase el milagro.

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