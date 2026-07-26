Celebran una nueva edición del Festival Independencia Orgullo Colombiano este domingo

Al grito de “Un Solo Ritmo, Un Solo Corazón; Si, Si Colombia” se celebrará este domingo 26 de julio una nueva edición del Festival Independencia Orgullo Colombiano (FIOC).

El Hall de la Ciencia, en el Parque de Flushing, Queens, será la sede de este festival que rinde homenaje a la identidad colombiana a través del folclor, la gastronomía, la música y el arte, con un derroche de alegría, diversidad y pasión.

Un evento donde los colombianos residentes en Nueva York y el área metropolitana se manifiestan como una sola voz, un solo latido.

El espectáculo será amenizado por artistas como Jhonny Rivera, el cantante de vallenato Duban Bayona, el salsero Anddy Caicedo, Jenny López, Ricardo Stevan, ‘El Arriero’, DJ Pereira, Mr. Sax y Rayna.

Los colombianos, que están celebrando 216 años de independencia, y demás asistentes podrán además disfrutar de la gastronomía colombiana así como exhibiciones culturales y folclóricas.

En el sitio web del festival, su directora, Alexandra Aristizabal, expresa que el evento conjuga la nostalgia con el amor a la patria y el respeto a las raíces entre quienes han tenido que dejar Colombia para buscar nuevos y mejores horizontes

“Cuando el camino de la vida nos lleva lejos de la tierra que nos vio nacer, el alma nunca se va. Permanece anclada a los colores de la bandera, al aroma de la tierra húmeda, al acento que nos nombra y a los recuerdos que laten como un himno en el pecho. La patria no es solo un lugar: es el latido que nos acompaña a donde vayamos, el orgullo que se hereda y el amor eterno que, aun en la distancia, nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos”, lee el comentario de Aristizabal.

El FIOC, que se inició en el 2012, se ha consolidado como la plataforma de exposición líder para la comunidad colombiana en Nueva York y el área metropolitana.

El Festival Independencia Orgullo Colombiano “es un viaje a nuestras raíces, una explosión de color, música y sabor que llena de vida la ciudad. Cada paso, cada nota y cada sabor nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos, celebrando con alegría, orgullo y pasión la riqueza cultural de Colombia. En el FIOC, la distancia se acorta y la patria se siente cerca, latiendo en un solo ritmo, un solo corazón”, se indica en su sitio web.

El evento también integra una causa social de gran importancia, trabajando en colaboración con Fundanvenyc, una organización dedicada a fortalecer a la comunidad latina, y cuenta con el patrocinio de Goya y medios de comunicación como El Diario NY y La Fiesta 98.5.

Allí se podrá degustar la rica comida de restaurantes como Oscar Rincón Latino, Barrel House, Q’ Chimba d’ Parche, El Delicioso y Tamalería La Rolita. Mientras que entre los expositores se encuentran las artesanías de ‘Encantos Colombia’, Milena Boutique, Vensus, Marchella y Ed Jack.

Así que únase este domingo a esta gran fiesta colombiana, con mucha diversión para toda la familia.

Puede obtener mayor información en https://www.festivalcolombianofioc.com/

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