La Gran Manzana amplía recursos de alivio a estudiantes universitarios endeudados

Funcionarios de la ciudad de Nueva York se reunieron el martes 28 en un evento comunitario en Queens para divulgar los recursos disponibles para estudiantes universitarios y usuarios de préstamos estudiantiles.

El evento forma parte de una serie de esfuerzos en toda la ciudad, impulsada por la aprobación de la Ley Intro 177, presentada por el concejal Harvey Epstein. La legislación exige al Departamento de Protección al Consumidor (DCWP) que establezca un programa integral de asesoramiento financiero personalizado para prestatarios de préstamos estudiantiles.

Esto significa ofrecer orientación personalizada para ayudar a los beneficiariosa entender sus opciones de pago, acercar al programa de condonación y evitar fraudes relacionados con el alivio de deudas.

¿Cuál es la relevancia de la Ley Intro 177?

Esta medida local llega poco después de que la administración de Trump ratificara la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, la cual introdujo cambios estructurales significativos en el sistema de educación superior y de financiamiento, entrando en vigor a principios de julio.

Según los funcionarios, los recortes federales han provocado un aumento marcado en los incumplimientos de pago de los prestatarios. Como describió el comisionado Sam Levin, el momento actual es crítico, señalando que las políticas federales están obligando a las familias a endeudarse para cubrir necesidades básicas, en medio de un aumento generalizado en los costos de los alimentos, la salud, la renta y el cuidado infantil.

El concejal Harvey Epstein también resaltó la importancia, señalando que miles de estudiantes universitarios — y no solo jóvenes, sino personas de todas las edades — cargan con altos niveles de deuda y se ven “presionados a tomar decisiones que les resultan perjudiciales”.

De hecho, las estadísticas muestran el costo que ha cobrado. Desde febrero de 2026, a nivel nacional, la deuda por préstamos estudiantiles alcanzó los 1.833 billones de dólares y actualmente uno de cada seisadultos estadounidenses tiene deudas estudiantiles — en otras palabras, es un problema crítico.

Por su parte, la concejal Shanel Thomas-Henry enfatizó que, aunque los legisladores locales no tienen control sobre las decisiones que se toman en Washington, las respuestas del Concejo Municipal demuestran seriedad y un enfoque claro para ayudar a los neoyorquinos.

Esto significa recursos gratuitos y accesibles en sus propios barrios donde viven y trabajan, sin importar su estatus migratorio. Cualquier residente puede recibir asesoría financiera individual en más de 40 centros financieros en toda la ciudad, donde le ayudarán a entender los cambios en los planes de pago federales, comparar opciones, hacer la transición desde planes descontinuados, dar seguimiento a la elegibilidad para programas de condonación y elaborar un presupuesto que equilibre la deuda estudiantil con otros gastos. El DCWP también ofrece referencias legales para disputas con prestamistas o casos de posible incumplimiento.

Además de los programas de condonación, los funcionarios enfatizaron iniciativas para proteger a los consumidores frente a empresas que prometen eliminar deudas a cambio de pagos elevados o mediante esquemas fraudulentos.

Como reiteró la concejal Shanel Thomas-Henry, se trata de una oportunidad para que los neoyorquinos reciban la ayuda que merecen. Para los universitarios, y en especial aquellos próximos a graduarse, la iniciativa busca que comprendan mejor el sistema de préstamos estudiantiles antes de asumir compromisos financieros a largo plazo y que tomen decisiones informadas sobre su futuro económico.

Es, en definitiva, el mensaje que la Ciudad quiere dejar claro: pese a los ataques del gobierno federal desde Washington, Nueva York sigue de pie con sus residentes.

Entre los participantes del evento estuvieron también la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin; el comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y los Trabajadores (DCWP), Sam Levine, así como varios estudiantes respaldados por el Concejo.