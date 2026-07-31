El Festival Orgullo Ecuatoriano en Nueva York celebra el bicentenario de la nación andina

Todo se encuentra listo para realizar este domingo el Festival Orgullo Ecuatoriano en Nueva York, a cumplirse atrás del Salón de la Ciencia en Corona, Queens.

Al igual que años anteriores los residentes del país andino podrán disfrutar de un espectáculo para toda la familia y se presentarán varios artistas a lo largo de la jornada que iniciará a las 11:00 a.m. y finalizará a las 8 p.m.

El principal impulsor del festival, el periódico Orgullo Ecuatoriano en Nueva York, ahora conocido como Orgullo Latino, fue fundado hace 17 años para resaltar los valores culturales del Ecuador a través del arte, la música, las tradiciones y la gastronomía. Hoy en día, la publicación llega a 10,000 miembros a través de WhatsApp, sirviendo como una plataforma digital vital para la cultura ecuatoriana en la Capital del Mundo.

El evento celebra su duodécimo año como un evento cultural emblemático. “Este festival es más que una celebración: es un recordatorio de la fuerza, la resiliencia y la belleza de nuestra comunidad ecuatoriana. Al honrar el Bicentenario, honramos a cada familia, cada tradición y cada historia que mantiene viva nuestra cultura en Nueva York”, expresó Joel Farfán, fundador de Farfan Productions y uno de los organizadores del festival.

Entre las actividades que se van a desarrollar se encuentran:

Música tradicional ecuatoriana

Presentaciones en vivo y exhibiciones de danza

Auténtica gastronomía ecuatoriana

Una amplia zona infantil

Organizaciones comunitarias y patrocinadores

Invitados famosos, dignatarios y funcionarios electos

Celebra Bicentenario de Ecuador

Los organizadores dieron a conocer que el festival de este año celebra con orgullo el Bicentenario de la Independencia del Ecuador, reuniendo a familias, artistas y líderes comunitarios en una poderosa muestra de cultura y tradición.

Los artistas que participarán en el evento son: Karla Cueva, Teresita Andrade, Lady Bohemia, Anita Lucía Proaño, Carolina Paniagua, DJ Sairis, Carmita “La Dama de la Canción”, Ronny Godoy, Henry Bustamante, Fabián Alejandro, Vinicio Abad “El Papuchito de Oro”, Olegario Lazo, Nicolás Espinoza, Star Boys y las Diablitas de Roffe (bailarinas tradicionales).

El festival es producido por: Joel Farfán, fundador de Farfan Productions y Mercy Pacheco, presidenta de Professional Production of New York.

La dirección del festival es: 4701 111th St., Corona, NY. Informes: Festivalorgulloecuatoriano.com – Teléfono: 5163511755 -Correo: mercy0382@pppnfnewyork.com