Hombre acusado del asesinato de Tupac Shakur se enfrentará a juicio la semana que viene

El hombre acusado del asesinato Tupac Shakur, identificado como Duane “Keffe D” Davis, finalmente enfrentará el juicio la semana que viene. Este hombre fue arrestado en 2023, muchos años después del asesinato del rapero.

El juicio comenzará el lunes 10 de agosto en el tribunal de Las Vegas. El primero de los pasos será elegir el jurado que estará presente durante todo el proceso, el cual se espera tenga una duración de cuatro semanas.

De ser declarado “culpable”, Davis tendrá que enfrentar cadena perpetua. Hay que recordar que Tupac fue asesinado en Las Vegas, Nevada, en 1996. El rapero murió después de recibir varios disparos, él estaba en un vehículo conducido por Suge Knight y le dispararon desde otro vehículo.

Este ha sido uno de los casos de la industria musical más comentados. Hay muchas teorías sobre las razones por las cuales lo asesinaron, y aunque Davis es acusado de haber ejecutado los disparos, se dice también que fue mandado por otra persona.

Antes de que se programara el inicio del juicio, Duane “Keffe D” Davis, de 63 años, ya estuvo durante tres años en procesos de litigios y apelaciones.

Duane “Keffe D” Davis fue arrestado en el 2023. Crédito: John Locher | AP

Desde su arresto, Davis se ha mantenido firme diciendo que es inocente. Incluso, en una entrevista que dio la semana pasada a una cadena de televisión local de Las Vegas, aseguró: “No estuve en Nevada, punto”. En la misma entrevista, dijo: “Tengo 63 años. Luché contra el cáncer, me pusieron tres stents en el corazón, y el estadounidense promedio vive unos 74 años… En 10 años, estaré muerto”.

¿Cuáles son las teorías sobre el asesinato Tupac?

En septiembre de este año se cumplen 30 años de la muerte de Tupac, asesinato que aún no ha tenido ningún culpable declarado por la justicia. Actualmente, la fiscalía, la cual comenzará el juicio la semana que viene, señala a Duane “Keffe D” Davis de haber organizado el ataque armado en el que murió el artista.

“Keffe D” supuestamente era un líder de pandillas en Los Ángeles, por lo que decidió hacer el ataque al rapero tras la rivalidad entre Death Row Records (de Suge Knight) y raperos vinculados a Sean “Diddy” Combs.

Entre las teorías que existen sobre el caso, está la que nace de una demanda hecha por la familia Shakur. En esta se asegura que Davis llegó a afirmar públicamente que Diddy le habría ofrecido $1 millón de dólares por matar a Tupac y a Knight. Esta acusación nunca ha tenido pruebas.

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