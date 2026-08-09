Anuncian la séptima edición de “Contigo Regreso a Clases” de Univision 41 Nueva York

La vuelta a las aulas cada vez está más cerca y por ello, Univision 41 Nueva York realizará la séptima edición anual de su evento “Contigo Regreso a Clases”, iniciativa con la que se busca ayudar a cientos de familias a prepararse para el próximo año escolar ofreciendo recursos y obsequios.

“Contigo Regreso a Clases”, que se desarrollará a lo largo de varios días, visitará varias ubicaciones, entre ellas:

Elmcor, en Queens, el 11 de agosto

IS 218, en el Bronx, el 12 de agosto

Escuela José Martí, en Union City, Nueva Jersey, el 14 de agosto



Para el evento gratuito, Univision 41 Nueva York se ha asociado con diversas agencias municipales, estatales y de otro tipo para dar inicio a la temporada de regreso a clases, ofreciendo paneles de expertos, encuentros con representantes de agencias de la ciudad y la entrega de artículos esenciales a familias necesitadas.

Los presentadores de N+Noticias NY, Esperanza Ceballos, Víctor Javier Solano y Ana Patricia Candiani, conducirán el foro junto con funcionarios escolares de la ciudad de Nueva York y otros expertos en educación.

Este año, Univision 41 Nueva York regalará más de 5,000 mochilas y paquetes de útiles escolares en las tres sedes. Miembros del equipo de la emisora La X 96.3FM colaborarán en la distribución de los útiles escolares.

Numerosas organizaciones y empresas han colaborado para brindar estos recursos importantes a los estudiantes y sus familias. Entre ellos: Hispanic Federation, Catholic Charities de la Arquidiócesis de Nueva York, NJ Catholic Charities, Committee For Hispanic Children and Families, Alianza Dominicana, Literacy Partners, NYPD (Departamento de Policía de Nueva York) y el FDNY (Departamento de Bomberos de Nueva York).

Además, la Oficina del Alcalde de Nueva York para Asuntos de Inmigrantes (MOIA), Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York (NYC Public Schools), NYC FACE, Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, LUPE, NJ League of Women Voters, Essen Health, YMCA, Cruz Roja de Nueva York, NHS of Queens, Partners in Prevention, Joseph Unanue Latino Institute, PACO NJ y Family Success Center.

Información

Los interesados pueden registrarse visitando univision.com/regresoaclases.