Bill Maher recibe críticas por hacer un chiste sobre el peso de Ariana Grande en “Real Time”

El presentador Bill Maher fue blanco de críticas por burlarse del peso de la cantante Ariana Grande en su monólogo de apertura en el programa “Real Time”.

Maher abrió el programa hablando sobre los extraterrestres, que luego relacionó con el videoclip “Petal” de Ariana Grande, en el cual la cantante fue blanco de comentarios que afirman que tiene un peso sumamente bajo.

“Espero que los extraterrestres estén aquí, de verdad. Espero que estén aquí, observándonos y que nos salven. Y, por cierto, la administración [Trump] esta semana, hace apenas unos días, tal vez ayer, publicó una nueva tanda de archivos sobre ovnis. Hay cosas interesantes ahí dentro. Una nave triangular, luces extrañas sobre una base militar, una figura parecida a un palo con ojos grandes. Ah, eso era solo un video de Ariana Grande”, dijo en el programa, causando risas entre el público.

Sin embargo, en una segunda parte del chiste, Maher intensificó su comentario sobre Ariana Grande, pero esta no causó gracia entre el público.

“Por favor, estamos bromeando. Es broma. Quizás con ese chiste consiga que coma algo”, dijo Maher, causando murmullos de desaprobación entre el público.

The White House released a new wave of UFO files. Sightings include a triangular craft in the sky, high-speed orbs near an army base, and a stick-like figure with large eyes, but that was just Ariana Grande. pic.twitter.com/buBBGk2Ze4 — Bill Maher (@billmaher) August 8, 2026

Este chiste revivió un comentario que hizo Maher en el programa en el que criticaba a las personas con sobrepeso y obesidad. Según dijo en 2019, la discriminación por el peso “no debería desaparecer, sino resurgir”.

“¿Puede ser bello ser gordo? Eso depende de la perspectiva, pero saludable no. Eso es ciencia. Sé que esto es algo controvertido de decir hoy en día en Estados Unidos, pero ser gordo es algo malo. No deberíamos burlarnos de la gente por ello, y comer en exceso no debería ser señalado como el único vicio; no lo es. Todos tenemos defectos, pero no hay aceptación para fumar ni para emborracharse cuando uno bebe demasiado”, dijo en ese entonces, lo que le valió una fuerte crítica.

Ariana Grande ha recibido una fuerte crítica recientemente por su aspecto físico, algo que comenzó en la gira de prensa de “Wicked”, se mantuvo durante “Wicked For Good” y continuó tras el lanzamiento de su álbum “Petal”.

La cantante se encuentra en medio de su gira “Eternal Sunshine”. A principios de agosto, un representante de Grande aseguró que la artista se alejará de la vida pública al finalizar su gira el próximo 1 de septiembre, tras su último concierto en Londres.

La artista de “Hate That I Made You Love Me” aclaró posteriormente en uno de sus conciertos en Chicago que la decisión de alejarse del ojo público “no fue algo reactivo ni impulsivo”.

“Fue algo que decidí. Un plan que había elaborado en silencio hace mucho tiempo. Fue una decisión tomada desde un lugar de reflexión y empoderamiento”.