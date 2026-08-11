Fiscalía de Manhattan acusa a empleado por robar dinero en refugio

Un empleado de un albergue para personas sin hogar en Manhattan fue acusado de engañar y abusar de residentes vulnerables para presuntamente robarles miles de dólares mediante un esquema de fraude relacionado con vales de vivienda y robo de identidad, informó la Fiscalía de Distrito de Manhattan.

El fiscal Alvin Bragg indicó que hay elementos para imputar a David Aguero, un residente del Bronx, de 24 años, y quien era empleado del albergue, con cargos de robo mayor, recepción ilegal de sobornos, robo de identidad y fraude, entre otros delitos.

Según la investigación, Aguero trabajaba como especialista en vivienda en un refugio para personas sin hogar en Manhattan y utilizó su posición para engañar a residentes que habían obtenido vales de vivienda emitidos por la Ciudad de Nueva York.

Las autoridades sostienen que entre el 16 de marzo y el 11 de junio de 2026, el acusado convenció a varios residentes de que debían entregarle dinero directamente para asegurarles un departamento. De acuerdo con la acusación, las víctimas realizaron pagos en efectivo y transferencias electrónicas que en conjunto superaron los 4,000 dólares.

La Fiscalía también indicó que Aguero obtuvo información personal de una de las víctimas y la utilizó para abrir dos tarjetas de crédito a nombre de esa persona. Posteriormente, habría realizado gastos considerables utilizando esas cuentas sin autorización.

“Los residentes del refugio confiaron en David Aguero para ayudarles a encontrar una vivienda estable. Según la imputación, Aguero traicionó esa confianza y les robó miles de dólares”, señaló el fiscal Bragg en un comunicado.

El funcionario añadió que quienes se aprovechan de neoyorquinos que buscan una vivienda en medio de la crisis habitacional que atraviesa la ciudad serán llevados ante la justicia. La Fiscalía indicó además que la investigación continúa y pidió a posibles víctimas o testigos que se comuniquen con las autoridades, independientemente de su estatus migratorio.

La acusación fue resultado de una investigación conjunta entre la Fiscalía de Manhattan, el Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva York (DOI) y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Entre los cargos que enfrenta Aguero se encuentran robo mayor en segundo grado, recepción de sobornos en tercer grado, dos cargos de robo de identidad en primer grado, robo mayor en tercer y cuarto grado, así como fraude en primer grado.

Las autoridades recordaron que los cargos contenidos en la acusación son únicamente alegaciones y que el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.