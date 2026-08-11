La FDA va tras los ultraprocesados: endurece las reglas para ingredientes y ultraprocesados

Luego de que defensores de los consumidores alertaran durante años sobre una laguna jurídica que ha permitido la inclusión de miles de ingredientes no controlados en el suministro alimentario de Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) presenta una propuesta que exigirá a los fabricantes de alimentos notificar a los reguladores sobre nuevos ingredientes o aditivos.

Con la nueva normativa, los fabricantes deberán documentar la seguridad alimentaria de nuevos ingredientes antes de su incorporación al mercado. Esto permite a la FDA realizar investigaciones si detecta algún riesgo.

La propuesta será objeto de comentarios durante 120 días, con el objetivo de mejorar la visibilidad y la seguridad de los alimentos procesados.

Reacción de expertos en salud

Expertos como Susan Mayne destacan que, aunque esta medida es un avance, muchas sustancias autodeclaradas como GRAS (generalmente reconocidas como seguras) no serán revisadas. Adicionalmente, la FDA planea publicar una lista de estos ingredientes, aunque su inclusión no garantiza que sean seguros.

“Este es un primer paso razonable hacia un inventario más completo, pero la mayoría de los ingredientes autodeclarados como GRAS aún no serán revisados por la FDA en cuanto a su seguridad, y la seguridad de los ingredientes alimentarios seguirá basándose en el riesgo”, dijo Mayne, quien ahora es experta en salud pública en la Universidad de Yale.

“El cambio a un sistema de notificación obligatoria cierra una brecha de información que data de hace décadas, lo que le brinda a la FDA la visibilidad integral necesaria para mejorar la seguridad posterior a la comercialización”, dijo el comisionado interino de la FDA, Kyle Diamantas, a los periodistas el lunes.

Definición de alimentos ultraprocesados

Además, la FDA trabaja en una definición federal de alimentos ultraprocesados, que ya fue presentada a la Casa Blanca para revisión; sin embargo, aún no se conocen los detalles.

Este paso es considerado crucial por defensores de la salud, quienes argumentan que una clasificación clara permitirá un escrutinio más estricto y una posible regulación alimentaria futura.

Medidas sin impacto inmediato

Ninguno de los anuncios del lunes tendrá un impacto inmediato en la dieta estadounidense, rica en grasas, sodio y azúcar, y responsable de numerosas enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas. Sin embargo, ambas iniciativas son prioridades para el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien asumió el cargo prometiendo tomar medidas enérgicas contra los colorantes artificiales, los aditivos y otros ingredientes.

“Estas dos medidas cambiarán la forma en que el gobierno federal supervisa lo que contienen nuestros alimentos y cómo entendemos los alimentos que consumen los estadounidenses”, dijo Kennedy en un evento el lunes en la sede del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Los alimentos ultraprocesados se elaboran mediante procesos industriales y con aditivos, colorantes, conservantes u otros ingredientes que no se encuentran en las cocinas domésticas. Entre estos alimentos se incluyen cereales azucarados, refrescos, patatas fritas, pizzas congeladas y otros productos de supermercado.

Cómo se originó la “laguna legal”

Cualquier sustancia añadida intencionadamente a los alimentos debe someterse a una revisión formal, a menos que el aditivo se considere seguro. Desde finales de la década de 1950, el gobierno reconoció que muchos ingredientes comunes en los alimentos, como las especias y el vinagre, eran ampliamente consumidos y se consideraban seguros para el consumo.

La FDA supervisó la exención GRAS durante años, pero esto requirió tiempo y recursos. A partir de 1997, la FDA comenzó a permitir que las empresas determinaran de forma independiente la seguridad de un nuevo aditivo basándose en evidencia científica disponible públicamente y en el consenso de expertos cualificados.

Sin embargo, la lista de productos considerados GRAS por las empresas creció hasta incluir muchos aditivos sintéticos y naturales, todos ellos incorporados al suministro de alimentos sin una revisión independiente. Según el Centro para la Ciencia en el Interés Público y otros grupos de salud, este proceso ha creado una “laguna legal secreta en el sistema GRAS”.

Los responsables de la industria alimentaria sostienen que sus revisiones internas de los aditivos son tan rigurosas como el propio proceso de la FDA.

Con información de AP

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