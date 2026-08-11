Pronóstico del clima en Nueva York para este martes 11 de agosto

¿Cómo deberías vestirte para salir a las calles de Nueva York este martes? Lo primero de todo, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana se encontrarán entre los 88 grados Fahrenheit (31ºC) de máxima y los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a experimentar rondará los 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Perfectamente, ésta puede ser tu próxima duda y también contamos con respuesta para ti. Según las predicciones, la probabilidad de precipitaciones es del 55% durante el día y del 25% durante la noche. La nubosidad, por su parte, será del 51% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:02 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 20:00 h. En total habrá 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas se moverán entre los 72 y los 84 grados Fahrenheit (22 y 29 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 6% por la mañana, 25% por la tarde y 6% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima mayoritariamente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y notables lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.