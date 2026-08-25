Carlos Ferro decide abandonar “Top Chef VIP 5”

Este lunes se esperaba que se llevara a cabo un reto de eliminación como cualquier otro; sin embargo, Carlos Ferro cambió radicalmente la situación tras anunciar que deseaba retirarse de la competencia de “Top Chef VIP 5”.

A pesar de que era uno de los participantes a los que mejor les estaba yendo y que se ganaba cada vez más el corazón del público por su característica caballerosidad, Ferro sorprendió a todos al dar la noticia frente a los jueces.

¿Cuál sería el motivo del retiro de Carlos Ferro?

El actor aseguró que debe ir a otro lugar donde lo necesitan y, aunque no reveló de qué se trataba, muchos consideran que se debe a un nuevo proyecto profesional. “Me encantaría que en esta ocasión no se fuera nadie y poder tomar el lugar de alguno de mis compañeros (de eliminación)”, señaló Ferro muy emocionado y generando mucho sentimiento entre las personas que se quedan en el reality culinario, incluyendo a la conductora Carmen Villalobos.

“Muchas gracias a todos ustedes por disfrutar, sufrir y llorar conmigo. Gracias Top Chef, gracias, Telemundo, por volverse a presentar de nuevo en el camino como ese lugar seguro de confianza”, fueron las palabras de despedida de Carlos hacia sus seguidores, que fueron de menos a más a medida que iba preparando mejores platillos.

¿Cuántos participantes han abandonado “Top Chef VIP 5”?

De esta manera, Carlos Ferro se une a Caramelo y a La Divaza como los tres participantes que no siguen en competencia. Mientras que la continuidad de Sheynnis sigue en veremos, luego de abandonar el reto de equipos el domingo tras presentar un fuerte malestar y dolor en el pecho, por lo que tuvo que ser asistida por los médicos de la cadena.

Por el momento, hay 16 participantes que siguen dándolo todo en “Top Chef VIP 5” para conquistar a los jueces con cada nuevo platillo y así seguir avanzando, que es la gran misión, hasta llegar a la final.

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