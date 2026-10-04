Djokovic vence a Zverev en Pekín y bate el récord histórico de Rafa Nadal

En una batalla épica de dos horas y 35 minutos sobre la pista central Diamond, Novak Djokovic volvió a escribir su nombre en los libros de historia del tenis mundial. El seis veces campeón del Abierto de China se impuso por 4-6, 6-4 y 6-4 al alemán Alexander Zverev (Vigente campeón de Roland Garros y del Abierto de Estados Unidos) para inscribir su nombre en las semifinales del torneo asiático.

Con este triunfo, el serbio alcanzó los 32 triunfos consecutivos sin conocer la derrota en la capital china, superando la marca histórica de 31 victorias iniciales que ostentaba Rafael Nadal en Roland Garros como el mejor arranque para un tenista en un mismo torneo durante la era Open.

El compromiso demandó la versión más agresiva del tenista de 39 años, quien debió remontar un parcial en contra tras ceder su saque en el amanecer del encuentro ante la solidez con el servicio del teutón.

Sin embargo, haciendo gala de su precisión con el primer saque y una notable variación con dejadas y subidas a la red, Djokovic asestó dos quiebres quirúrgicos en el décimo juego de la segunda y tercera manga para quebrantar la resistencia de Zverev, cuyos 19 aces resultaron insuficientes ante la contundencia de ‘Nole’ en las bolas decisivas.

Tras concretar su segunda remontada consecutiva en el certamen, Djokovic aseguró en rueda de prensa que vencer al “mejor jugador del mundo del momento” constituye su “mayor motivación” para continuar compitiendo en la élite del circuito profesional. Sin tiempo para el descanso, el tenista serbio saltará nuevamente a la cancha Diamond este lunes para medirse al ruso Daniil Medvedev por un cupo en la gran final de Pekín.

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