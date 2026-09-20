Atleta australiana que defecó en plena prueba renunció a la victoria y pidió disculpas

La atleta australiana Joanna Wietrzyk, que defecó en plena prueba del Hyrox Beijing 2026 y ganó la competencia, renunció a la victoria y pidió disculpas tras la ola de críticas y quejas que dejó el incidente.

La australiana se disculpó en redes sociales reconociendo que su decisión perjudicó a sus compañeros. “Soy consciente de que mis actos tuvieron repercusiones más allá de mi propia persona, y lamento sinceramente lo ocurrido a todos los afectados”.

“Estoy aprendiendo de esta experiencia y me quedo con sus enseñanzas, entre ellas recordar que la vida es más que competir y saber cuándo es el momento adecuado para retirarme. Tras reflexionar, he decidido retirarme de la carrera con carácter retroactivo y renunciar a los puntos obtenidos”, escribió en Instagram.

Antes de disculparse, Wietrzyk se había tomado con humor el momento. Publicó una foto en redes sociales en una camilla con un tratamiento endovenoso y escribió.

“Dicen que hay que esforzarse al máximo o irse a casa. Una victoria es una victoria. Hablando en serio, gracias por todo el apoyo. Volveré pronto”, indicó.

Wietrzyk sufrió un accidente fecal durante la carrera del fin de semana pasado. Aun así, decidió seguir en la prueba y terminó el recorrido en 1:01:23, por delante de las 152 competidoras de la categoría Pro Women.

El episodio generó reclamos de atletas que tuvieron que usar el mismo circuito y los mismos aparatos. Por esa razón, los organizadores anunciaron que reembolsarían el costo de inscripción a los afectados.

L’australiana Joanna Wietrzyk vince l’HYROX Pro Women a Pechino (1:01:23) nonostante un’emergenza gastrointestinale a metà gara: diarrea e incontinenza fecale le lasciano le feci sulle gambe. Continua su burpee, sled, rower e wall balls, contaminando attrezzi e pista. pic.twitter.com/ayzqtI27zr — precipitevolissimevolmente (@saures788) September 14, 2026

Joanna Wietrzyk nació el 7 de junio de 2002 en Melbourne, Australia. Desde niña compitió en tenis a escala nacional y en netball a nivel estatal.

También corrió maratones. Antes de entrar al circuito HYROX, trabajaba como coach de F45 en Melbourne.

Wietrzyk descubrió HYROX en 2024 y debutó el 12 de mayo de 2024 en Sídney, ganando la categoría Open con 1:06:00. En 2025 se convirtió en la primera mujer australiana en clasificar a la prestigiosa serie Elite 15.

Ese mismo año fue subcampeona mundial en Chicago. En la temporada 2025-2026 se convirtió en la atleta más dominante en la historia de HYROX.

Ganó los cuatro Majors del circuito Elite 15: Melbourne y Phoenix, donde marcó 56:03, récord mundial. También en Hong Kong y Varsovia, donde bajó su propio récord a 54:25, el tiempo más rápido jamás registrado en Women’s Solo Pro.

Además, en Varsovia integró el equipo que logró el récord mundial de relevos (46:47). En solo dos años pasó de ser una entrenadora de gimnasio a convertirse en la atleta más rápida en la historia de HYROX, con dos récords mundiales y un Grand Slam de Majors.



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