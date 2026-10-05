Piden que Letitia James se aparte de caso de presunta agresión sexual en Cornell

El abogado de uno de los siete hombres acusados de una presunta agresión sexual contra una exalumna de la Universidad de Cornell en 2024 pidió que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, se recuse como fiscal especial del caso, al considerar que sus declaraciones previas en redes sociales pueden comprometer la percepción de imparcialidad de la investigación.

Andrew Miltenberg, representante de Gillio Lopes, sostuvo que James debería apartarse voluntariamente porque antes de ser designada para dirigir la investigación publicó mensajes sobre las acusaciones y expresó su respaldo a la presunta víctima, reseñó CBS News.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designó a James como fiscal especial la semana pasada para investigar el caso relacionado con una fraternidad de Cornell.

Miltenberg aclaró que su solicitud no responde a motivos políticos ni personales, sino a la necesidad de preservar la confianza en la independencia de la investigación.

Recordó que James había calificado públicamente como “horrible e inaceptable” lo que la denunciante, identificada como Jane Doe, habría tenido que soportar y había expresado que la mantenía “en su corazón y en sus oraciones”.

También había manifestado su respaldo a ella y a otras sobrevivientes de agresiones sexuales.

El abogado señaló que expresar empatía hacia una persona que denuncia una agresión sexual no constituye por sí mismo un problema. Su preocupación, explicó, es que las declaraciones anteriores de James puedan interpretarse como una opinión sobre los hechos antes de que asumiera la responsabilidad de evaluar las pruebas y decidir si existen fundamentos para presentar cargos penales.

Durante la conferencia de prensa en la que Hochul anunció el nombramiento de James, ambas fueron consultadas sobre las publicaciones de la fiscal general.

Hochul defendió la designación y afirmó que James se limitará a los hechos, examinará las pruebas y seguirá las evidencias para determinar si corresponde presentar cargos.

La gobernadora agregó que tiene plena confianza en ella.

James, por su parte, declaró el viernes que no haría comentarios sobre sus publicaciones anteriores en redes sociales.

Miltenberg insistió en que la recusación sería la mejor opción institucional para evitar cualquier cuestionamiento sobre la investigación y permitir que otro fiscal, que no haya realizado declaraciones públicas sobre el fondo de las acusaciones, la dirija.

El abogado aclaró que no está acusando a James de corrupción, mala fe o incapacidad para ejercer sus funciones, ni sostiene que exista una decisión judicial que le impida legalmente intervenir en el caso.

“Esta investigación debe centrarse en los hechos y la ley, no en la política, las redes sociales ni la presión pública”, afirmó Miltenberg.

El abogado también sostuvo que tanto la denunciante como su cliente tienen derecho a que el caso sea evaluado de manera rigurosa e imparcial. Lopes, añadió, “niega categóricamente” las acusaciones en su contra.

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