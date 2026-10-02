Hochul entrega a la fiscal general de Nueva York la investigación sobre denuncia de violación en Cornell

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó este viernes que una mujer que denunció haber sido víctima de una violación grupal en una fraternidad de la Universidad de Cornell fue “abandonada” por las instituciones que tenían la responsabilidad de protegerla y anunció que la fiscal general del estado Letitia James asumirá como fiscal especial la investigación.

Hochul cuestionó especialmente la actuación de la policía de Cornell y del fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, quien inicialmente cerró la investigación sin que la denunciante ni otras personas relacionadas con el caso fueran entrevistadas por la Fiscalía. La agencia Associated Press informó que la gobernadora tomó la decisión después de conocer nuevos detalles sobre la forma en que se manejó la denuncia.

“¿En qué mundo el fiscal de distrito ni siquiera la entrevista a ella, ni a ninguna otra persona involucrada, ni siquiera solicita la transcripción completa?”, cuestionó Hochul durante una rueda de prensa.

La mujer, identificada como Jane Doe en documentos judiciales, denunció que fue drogada y consumió alcohol hasta quedar incapacitada antes de que varios integrantes de la fraternidad Chi Phi la sometieran a actos sexuales sin su consentimiento. Su demanda civil, presentada recientemente contra siete exmiembros de la fraternidad, Cornell y otras partes, provocó que la investigación penal volviera a cobrar relevancia.

Cuestionamientos a la policía de Cornell

Hochul también criticó el informe elaborado por la policía de la universidad y enviado a la Fiscalía.

La gobernadora afirmó que la denunciante permaneció durante horas con los agentes y les explicó lo ocurrido, dejando claro que estaba convencida de haber sido víctima de una violación. Sin embargo, sostuvo que esa parte de su declaración no apareció en el informe policial remitido a los fiscales.

Una transcripción obtenida por medios de comunicación indica que la mujer había expresado a la policía que estaba “100% segura” de que había sido violada.

La Fiscalía del condado de Tompkins cerró inicialmente el caso en 2024 sin presentar cargos. Van Houten reabrió la investigación esta semana después de que la mujer presentara su demanda civil.

El fiscal respaldó la decisión de Hochul de entregar el caso a James y reconoció que la universidad no proporcionó toda la información disponible a los investigadores. “Confío en que examinará los hechos y aplicará la ley”, dijo Van Houten en un comunicado citado por AP.

James anticipa una investigación de meses

James asumió formalmente la investigación después de que Hochul firmara una orden ejecutiva que designó a su oficina como fiscal especial. La fiscal general dijo que revisará las pruebas disponibles, entrevistará a testigos y determinará si existen elementos para presentar cargos.

“Una investigación exhaustiva de esta naturaleza lleva tiempo, pero mi oficina está comprometida a llevarla hasta el final”, declaró James.

La gobernadora dijo que perdió la confianza en la capacidad de Van Houten para continuar al frente del caso. El fiscal, que fue apartado de la investigación, aseguró que respalda el nombramiento de James.

La demanda de Jane Doe sostiene que uno de los hombres envió un mensaje a otros integrantes de la fraternidad para alertarlos sobre lo que estaba ocurriendo e invitarlos a participar. Los abogados de dos de los acusados han negado que sus clientes hayan cometido una agresión sexual.

Hochul respaldó modificaciones legales para permitir procesar casos en los que una persona queda incapacitada por consumir voluntariamente drogas o alcohol. La legislación vigente establece restricciones para acusar de violación cuando la persona perdió su capacidad de consentir después de intoxicarse voluntariamente, salvo determinadas circunstancias.

“Si alguien está demasiado intoxicado para dar su consentimiento, no debería importar si eligió consumir drogas o alcohol”, afirmó Hochul.

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