Neymar y otras estrellas envían mensaje a Messi en su retiro con Argentina

Neymar Jr. publicó en sus redes sociales un mensaje destinado al argentino Lionel Messi, que disputará este martes su último partido con la selección argentina: “No solo Argentina te agradece, el mundo entero te da las gracias por todo lo que hiciste por el fútbol”.

El atacante del Santos homenajeó a Messi, con quien compartió vestuario en Barcelona y PSG, en el día en que vestirá por última vez la elástica de la Albiceleste y le deseó que disfrute “cada segundo” de este encuentro y que los homenajes le hagan feliz.

“Quien ama el fútbol te disfrutó a lo largo de estos años”, dijo Neymar, que compartió vestuario con el ganador de ocho balones de oro durante siete temporadas.

Quem ama futebol te aproveitou ao longo desses anos?

Hoje é seu ultimo jogo com a camisa da tua seleção, do teu país e eu espero que você curta cada segundo, que todas as homenagens hoje te façam feliz.

Não é só Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao? pic.twitter.com/XNHpPuBz4M — Neymar Jr (@neymarjr) October 6, 2026

Arturo Vidal se despide de Lionel Messi

Los chilenos Arturo Vidal y Gary Medel se unieron a la ola de mensajes publicados en redes sociales por futbolistas que compartieron con el argentino Lionel Messi, que disputará este martes su último partido con la selección argentina, para elogiar su carrera y enviar saludos.

“El mejor de la historia, extraterrestre”, posteó Vidal quien tras tener al ’10’ de la albiceleste como rival de la selección chilena, también fueron compañeros cuando coincidieron, entre 2018 y 2020, en el Barcelona español donde lograron un estrecho vínculo.

“Hoy juegas tu último partido por tu país, amigo. Te deseo lo mejor siempre”, escribió el ‘King’, que actualmente juega en el chileno Colo Colo, y que subió junto a una fotografía en la que se ve a sus hijos con la camiseta de Argentina posando con Messi.

"EL MEJOR DE LA HISTORIA ESTRATERRESTRE"



????? El posteo de Arturo Vidal para Messi, en la previa a su despedida con la Selección Argentina. pic.twitter.com/rr3OTCvg0X — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026

Clubes de Argentina se despiden de Messi

Los clubes River Plate, Newell’s Old Boys, Racing Club y Vélez Sarsfield saludaron a Lionel Messi a horas de jugar su último partido en la selección en un amistoso contra Benín en Buenos Aires.

Messi, de 39 años, ha decidido poner fin a su historia con la Albiceleste este miércoles su partido 208.

River Plate, cuyo estadio Monumental es escenario del partido de despedida, despidió a Messi con un vídeo que repasa “momentos inolvidables” del 10 con el equipo Albiceleste en esta cancha.

El Newell’s Old Boys de Rosario, la ciudad argentina en la que nació y donde aprendió a jugar al fútbol, despidió a su hijo pródigo con una publicación en X en la que se ve al jugador de espaldas ante una imagen de él mismo de pequeño con el uniforme del club.

“Leo, hiciste muy feliz al niño de Malvinas. Gracias”, expresó la publicación, en referencia al predio ‘Malvinas Argentinas’ de Newell’s en el que Messi jugó de pequeño en las divisiones menores.

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