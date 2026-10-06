Doblete de Mikel Merino ante Croacia mete a España en cuartos de final de Nations League

Mikel Merino marcó un doblete para comandar la remontada 1-2 de España sobre Croacia en la cuarta fecha del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026-2027.

El campeón del mundo batalló más de la cuenta para lograr el triunfo y así aseguró su clasificación a los cuartos de final.

Los de Luis de la Fuente no pudieron lucirse como visitante y pasaron varios sobresaltos ante lo de Slaven Bilic.

De esta manera, España aseguró su clasificación a los cuartos de final de la UEFA Nations League y Croacia deberá de pelear por la permanencia.

Partido de muchas oportunidades

En el desarrollo general del encuentro fue Croacia el que hizo mejor las cosas, pero la jerarquía individual de España y el hombre de más que tuvo en los últimos 10 minutos por la polémica expulsión de Perisic por doble amonestación, fueron claves.

En la primera parte Unai Simón fue el encargado de mantener en partido al visitante, a pesar de que Perisic había anotado a los 17 minutos.

El arquero fue figura de España con sus intervenciones y a partir de él fue que el visitante empezó a crecer, aunque se fueron en desventaja al entretiempo.

En el complemento el entrenador sacó a Alex Baena y mandó dentro a Merino, lo que terminó siendo clave para el resultado final.

La igualdad llegó a los 61 minutos después de la asistencia de Dani Olmo para Merino y desde ese momento, Croacia empezó a perder terreno.

España, con el impetud del empate, no encontraba la estocada para ponerse en ventaja y sus atacantes estaban imprecisos, especialmente Lamine Yamal en la definición.

El punto de quiebre llegó a los 79 con la roja a Perisic por una supuesta infracción sobre Marc Cucurella que en la repetición no pareció que tuvo intención de tocarlo y el defensor exageró.

Frente a esto, Croacia se metió más atrás y Martín Zubimendi, con un precioso pase, dejó solo a Merino que controló y le rompió el arco a Livakovic para el 2-1 a los 88 minutos.

En la fecha 5 de la UEFA Nations League, Croacia visitará a Inglaterra y España a República Checa.

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