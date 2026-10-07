Más de 500 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos en operativos migratorios, revela investigación

Más de 500 ciudadanos estadounidenses sufrieron arrestos por parte de autoridades de migración en un período menor a dos años. La cifra proviene de una investigación periodística del medio ProPublica, la cual registró múltiples episodios donde los funcionarios cuestionaron la nacionalidad de personas nacidas en territorio estadounidense.

Dentro de los datos documentados por el reporte, al menos 100 ciudadanos indicaron que sufrieron privación de libertad luego de que los agentes pusieran en duda sus documentos de identidad. El informe contabiliza un mínimo de 70 niños y adolescentes estadounidenses bajo arresto, de los cuales algunos terminaron esposados.

El documento expone que 63 ciudadanos terminaron bajo custodia por filmar intervenciones migratorias, mientras que 36 personas estuvieron privadas de libertad durante un día o más tiempo sin acceso a llamadas telefónicas para contactar a un abogado o a sus allegados.

Un caso registrado en video ocurrió en Houston en octubre pasado, cuando los agentes detuvieron al joven Arnoldo Bazan, de 16 años, junto a su padre.

#Repost @propublica



Tenth grader Arnoldo Bazan and his father were getting McDonald’s before school when immigration agents pulled them over. After a pursuit, agents slammed Bazan’s father to the ground & put the teenager in a chokehold. Arnoldo is 16 years old & a U.S. citizen. pic.twitter.com/AOZlMrtR7y — Uptown Collective (@Uptowncollectiv) January 14, 2026

“Esta información tiene que salir a la luz pública porque hemos visto, hasta cierto punto, no solamente con las acciones de ICE, sino la autorización de la Corte Suprema de hacer detenciones basado en el lenguaje que la persona está hablando, cómo se ve, y eso podría afectar a ciudadanos norteamericanos”, señaló el abogado de migración, Haim Vásquez, en declaraciones a Univisión.

Deportaciones e irregularidades denunciadas

ProPublica reveló que cerca de 12 ciudadanos estadounidenses sufrieron deportaciones fuera del país, la mayoría de ellos menores de edad. Brian Morales, un joven de 25 años nacido en Denver, Colorado, resultó arrestado en Texas y deportado a México en abril tras recibir presiones para firmar la orden.

Morales permaneció en suelo mexicano hasta agosto, momento en que regresó a Estados Unidos por una resolución judicial favorable.

“Yo sé que es mucho más de 500, esos son los números y los casos que han sido reportados y encontrados”, indicó Kate Lincoln-Goldfinch, abogada de Morales, quien presentó una demanda contra el gobierno federal.

¿Qué ha dicho el gobierno al respecto?

Según la investigación de ProPublica, la administración del presidente Donald Trump no registra estadísticas sobre ciudadanos norteamericanos detenidos por entes migratorios.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumenta que sus agentes poseen la potestad legal de interceptar a cualquier individuo bajo sospecha de carecer de estatus legal, aunque la institución niega el arresto o esposamiento de menores de edad estadounidenses.

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