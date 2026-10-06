Kilmar Ábrego García regresa a la Corte Federal en busca de evitar su deportación

El migrante salvadoreño Kilmar Abrego García acudirá este martes a un tribunal federal de Maryland para continuar el proceso legal sobre su posible deportación de Estados Unidos, mientras busca frenar los intentos del gobierno por enviarlo a una tercera nación tras su retorno al país.

Abrego García residía en el estado de Maryland junto a su familia antes de ser deportado en marzo de 2025 al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador. Dicha acción se ejecutó a pesar de que desde 2019 contal con una orden judicial que prohibía su envío a esa nación por riesgos de persecución.

La administración del presidente Donald Trump argumentó que el procesado pertenecía a la pandilla MS-13, acusación que él ha negado rotundamente, informó ABC News.

En junio, Ábrego García regresó a Estados Unidos en cumplimiento de un dictamen de la Corte Suprema para responder por cargos de tráfico de personas en Tennessee. Posteriormente, la jueza federal Paula Xinis ordenó su liberación de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En mayo, un juez desestimó la acusación penal al determinar que la investigación gubernamental respondió a un “motivo vengativo”.

Disputa legal por el destino final

El gobierno de Estados Unidos mantiene su solicitud para trasladar a Abrego García a un tercer país, planteando opciones como Eswatini, Liberia y Uganda. Por su parte, la defensa señala que el destino seleccionado por el afectado es Costa Rica, cuyas autoridades expresaron a la cadena ABC News la disposición de otorgarle estatus de refugiado y residencia.

“Lo que resulta inconstitucional es la insistencia del Gobierno en trasladarlo punitivamente a un país africano —con el que no tiene ninguna conexión y sobre el que ha manifestado temor a ser perseguido o torturado, incluso mediante una futura devolución forzosa— en lugar del país que él mismo designó válidamente, Costa Rica, en represalia por ejercer sus derechos constitucionales y legales”, indicó en julio la defensa de Ábrego García ante la corte.

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