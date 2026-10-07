Reportan 35% menos de evasión del pago del Subway tras instalación de nuevas puertas

La gobernadora Kathy Hochul anunció este miércoles que las nuevas puertas de acceso instaladas como parte de un programa piloto en 20 estaciones del Subway de Nueva York redujeron, en promedio, un 35% la evasión del pago del pasaje. Con ese resultado como respaldo, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) prepara la instalación de estos dispositivos en otras 20 estaciones de Manhattan, El Bronx, Brooklyn y Queens.

Los trabajos de preparación comenzarán este mes y la instalación de las puertas se iniciará durante el último trimestre de 2026. Se informó que esta expansión busca reemplazar progresivamente los torniquetes tradicionales por sistemas que dificulten el ingreso sin pagar y faciliten el paso de personas en silla de ruedas, pasajeros con equipaje y familias con coches de bebé.

“Los datos son claros: estas nuevas puertas de acceso han mejorado la experiencia de los pasajeros y han dificultado que quienes intentan evadir el pago entren al sistema sin pagar”, afirmó Hochul.

La iniciativa forma parte de una inversión de $1,100 millones del Plan de Capital 2025-2029 para modernizar las áreas de control de acceso en 150 estaciones.

Según datos compartidos por la MTA, esas estaciones concentran casi tres cuartas partes de los pasajeros diarios del metro.

Después de las próximas 20 estaciones, una segunda fase contempla otras 30, cuyas obras estarán en marcha para finales de 2027. Sumadas a las del piloto, esas etapas llevarían las nuevas puertas a 70 estaciones.

El anuncio se produce en un sistema donde, antes del despliegue de ese piloto, aproximadamente uno de cada siete pasajeros ingresaba sin pagar.

Según un balance divulgado por Hochul en enero de 2025, la tasa general de evasión bajó de alrededor del 14% en junio de 2024 al 10% en diciembre de ese año, una reducción que las autoridades atribuyeron a una combinación de vigilancia y modificaciones de los controles de acceso. Estas cifras corresponden al conjunto del sistema de transporte y no a las tasas iniciales de las 20 estaciones del nuevo programa.

Las mayores reducciones

Según las mediciones divulgadas por la MTA, los descensos más pronunciados de evasión se registraron en Hoyt St, de las líneas 2 y 3, y Nostrand Av, de las líneas A y C, ambas en Brooklyn, con reducciones del 72%. En 3 Av-138 St, de la línea 6, en El Bronx, la disminución fue del 65%.

Desde el inicio del piloto, las nuevas puertas han registrado aproximadamente 29 millones de entradas y 34 millones de salidas. La agencia estatal estima que entre el 40% y el 50% de los pasajeros habituales diarios de estos trenes las han utilizado al menos una vez.

Esos registros equivalen a unos 63 millones de movimientos de entrada y salida, no necesariamente a 63 millones de personas distintas.

Asimismo, la MTA probó equipos de tres proveedores, Cubic, STraffic y Conduent, además evaluó su desempeño en evasión, accesibilidad, circulación de pasajeros, mantenimiento y precisión de los sistemas de detección.

En algunas estaciones se reemplazó todo el conjunto de controles de acceso, en otras, únicamente se instaló una puerta de paso ancho.

“Un mayor cumplimiento del pago del pasaje ayuda a asegurar los ingresos de los que dependemos para ofrecer un servicio más rápido y confiable”, sostuvo el presidente de NYC Transit, Demetrius Crichlow.

Preguntas detrás del resultado

Como se observa, este anuncio ofrece una cifra de reducción, pero el comunicado no detalla las tasas de evasión antes y después de la instalación en cada estación, los períodos utilizados para compararlas ni si el promedio del 35% está ponderado por el volumen de pasajeros.

Tampoco precisa cuánto dinero adicional ha recaudado la MTA gracias a estas puertas ni cómo distingue su efecto del de otras medidas aplicadas simultáneamente, como la presencia de guardias, el despliegue policial y los cambios en las salidas de emergencia.

Las dudas sobre la evaluación del programa tienen antecedentes. Por ejemplo, Citizens Budget Commission, una organización independiente de análisis fiscal, advirtió en un informe de septiembre de 2025 que la MTA “había compartido datos limitados sobre la eficacia de determinadas intervenciones contra la evasión“. Aunque respalda acelerar la instalación de nuevas puertas, también recomienda evaluar el costo y la efectividad de las medidas de control.

Estas escenas son cotidianas en cualquier estación que todavía no cuenta con el sistema de puertas automáticas. Estas gráficas fueron captadas en un lapso de 10 minutos en una estación de Manhattan. (Fotos: Fernando Martínez Impremedia)

Doce evasores en 10 minutos

Mientras las autoridades anunciaban los resultados del piloto, la evasión seguía siendo visible en otros puntos del sistema.

Este miércoles 7 de octubre, entre las 12:00 y las 12:10 del mediodía, este medio observó a 12 personas ingresar sin pagar en la estación 23 St y Sexta Avenida, de las líneas F y M. Cinco atravesaron las puertas de seguridad y las otras siete saltaron los torniquetes o pasaron por debajo. El conteo correspondió a diez minutos de una visita de media hora. Una tendencia similar se observó en la estación 23 Street y Séptima Avenida de la línea 1

Estas estaciones no figuran entre las 20 incluidas en el programa piloto.

Esta escena refleja, sin embargo, el desafío que permanece mientras la MTA amplía el programa: impedir que las distintas vías de acceso sigan permitiendo el ingreso sin pagar.

La agencia identifica las salidas de emergencia como una de las principales vulnerabilidades de los controles tradicionales. Esas puertas ofrecen un paso más amplio a quienes no pueden utilizar los torniquetes, pero también permiten que otras personas entren cuando permanecen abiertas. Para reducir ese problema, la MTA ha reemplazado cerraduras, desplegado guardias e incorporado mecanismos que retrasan su apertura.

Un asunto de asequibilidad

Asimismo, la modernización también busca eliminar barreras para quienes tienen dificultades para atravesar los torniquetes tradicionales. Las puertas de paso ancho y sin contacto facilitan el ingreso de personas que utilizan dispositivos de movilidad, así como de pasajeros con coches de bebé o equipaje.

“La accesibilidad de las estaciones va mucho más allá de los ascensores. Se trata de la facilidad con la que una persona puede desplazarse desde la entrada hasta el andén”, explicó el director de Accesibilidad de la MTA, Quemuel Arroyo.

Arroyo, quien utiliza un dispositivo de movilidad, destacó que extender estas puertas a más estaciones constituye “un paso clave hacia un sistema diseñado para todos los neoyorquinos”.

Ese beneficio añade otra dimensión a la evaluación del programa: además de reducir la evasión y recuperar ingresos, las nuevas puertas deben facilitar el acceso y la circulación de los pasajeros.

Las estaciones donde se probaron las nuevas puertas:

Según la MTA, en algunas se reemplazó todo el conjunto de controles de acceso y en otras únicamente se incorporó una puerta de paso ancho.

Jackson Heights-Roosevelt Av, Queens: E, F, M, R y 7.

E, F, M, R y 7. 3 Av-138 St, El Bronx: 6.

6. Bedford Park Blvd, El Bronx: B y D.

B y D. Broadway-Lafayette St/Bleecker St, Manhattan: B, D, F, M y 6.

B, D, F, M y 6. Flushing-Main St, Queens: 7.

7. 125 St, Manhattan: A, B, C y D.

A, B, C y D. Atlantic Av-Barclays Ctr, Brooklyn: B, D, N, Q, R, 2, 3, 4 y 5.

B, D, N, Q, R, 2, 3, 4 y 5. Nostrand Av, Brooklyn: A y C.

A y C. Delancey St/Essex St, Manhattan: F, J, M y Z.

F, J, M y Z. 42 St-Port Authority, Manhattan: A, C y E.

A, C y E. 23 St, Manhattan, en Park Avenue South: 6.

6. Myrtle-Wyckoff Avs, Brooklyn/Queens: L y M.

L y M. 168 St, Manhattan: A, C y 1.

A, C y 1. Crown Heights-Utica Av, Brooklyn: 3 y 4.

3 y 4. E 180 St, El Bronx: 2 y 5.

2 y 5. Kingsbridge Rd, El Bronx: B y D.

B y D. Hoyt St, Brooklyn: 2 y 3.

2 y 3. Kings Hwy, Brooklyn: B y Q.

B y Q. 33 St, Manhattan: 6.

6. Metropolitan Av/Lorimer St, Brooklyn: G y L.

Las próximas 20 estaciones:

El anuncio contempla instalar los nuevos sistemas en todas las entradas de estas estaciones. Flushing-Main St también aparece en la lista del piloto: